https://1prime.ru/20250116/organizatsiya-854250880.html
Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России
Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО OpenText Corporation, подрядчика минобороны США, сообщает пресс-служба... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:23+0300
2025-01-16T15:23+0300
2025-01-16T15:23+0300
россия
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МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО OpenText Corporation, подрядчика минобороны США, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Неправительственная организация OpenText Corporation, основанная в 1991 году в городе Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что подразделение этой организации – Micro Focus International, расположенное в Великобритании, предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ", - отмечается в релизе.
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россия
Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России
Генпрокуратура России признала нежелательной канадскую НПО OpenText Corporation
МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО OpenText Corporation, подрядчика минобороны США, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Неправительственная организация OpenText Corporation, основанная в 1991 году в городе Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что подразделение этой организации – Micro Focus International, расположенное в Великобритании, предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ", - отмечается в релизе.
Генпрокуратура объявила нежелательной НПО Help Heroes Of Ukraine