https://1prime.ru/20250116/organizatsiya-854250880.html

Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России

Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России - 16.01.2025, ПРАЙМ

Канадскую НПО OpenText Corporation признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО OpenText Corporation, подрядчика минобороны США, сообщает пресс-служба... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:23+0300

2025-01-16T15:23+0300

2025-01-16T15:23+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83335/60/833356070_0:105:3127:1864_1920x0_80_0_0_34cc4f19549405533cc034e974107880.jpg

МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России канадской НПО OpenText Corporation, подрядчика минобороны США, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Неправительственная организация OpenText Corporation, основанная в 1991 году в городе Ватерлоо (Канада), тесно сотрудничает с силовыми структурами США, привлекается к информационно-техническому обеспечению развернутой Западом пропагандистской кампании против России. Является подрядчиком министерства обороны США, поставляет Пентагону программное обеспечение по разграничению доступа и идентификации пользователей компьютерных сетей", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что подразделение этой организации – Micro Focus International, расположенное в Великобритании, предоставляет украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных для нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ", - отмечается в релизе.

https://1prime.ru/20241224/genprokuratura--853818783.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия