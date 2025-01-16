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Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции
Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции - 16.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции
Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. Об этом в беседе с изданием... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:16+0300
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2025-01-16T11:16+0300
экономика
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин."Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке", — отметил собеседник издания.По словам Балынина, это позволит оперативно управлять деньгами. Кроме того, банки также предлагают пенсионерам дополнительные выгодные условия при размещении средств, так как могут предложить автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет с ежедневным начислением процентов.Экономист также рекомендовал оплачивать счета за коммунальные услуги ближе к окончательной дате, чтобы использовать дополнительное время и деньги для получения дохода.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции
Экономист Балынин посоветовал получать пенсию на накопительный счет
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ.
Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил
кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке", — отметил собеседник издания.
По словам Балынина, это позволит оперативно управлять деньгами. Кроме того, банки также предлагают пенсионерам дополнительные выгодные условия при размещении средств, так как могут предложить автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет с ежедневным начислением процентов.
Экономист также рекомендовал оплачивать счета за коммунальные услуги ближе к окончательной дате, чтобы использовать дополнительное время и деньги для получения дохода.
В России в 2026 году планируют провести две индексации пенсий