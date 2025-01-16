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Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции
Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции - 16.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции
Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. Об этом в беседе с изданием... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:16+0300
2025-01-16T11:16+0300
экономика
россия
пенсии
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин."Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке", — отметил собеседник издания.По словам Балынина, это позволит оперативно управлять деньгами. Кроме того, банки также предлагают пенсионерам дополнительные выгодные условия при размещении средств, так как могут предложить автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет с ежедневным начислением процентов.Экономист также рекомендовал оплачивать счета за коммунальные услуги ближе к окончательной дате, чтобы использовать дополнительное время и деньги для получения дохода.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
11:16 16.01.2025
 
Россиянам назвали способ защитить пенсию от инфляции

Экономист Балынин посоветовал получать пенсию на накопительный счет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке", — отметил собеседник издания.
По словам Балынина, это позволит оперативно управлять деньгами. Кроме того, банки также предлагают пенсионерам дополнительные выгодные условия при размещении средств, так как могут предложить автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет с ежедневным начислением процентов.
Экономист также рекомендовал оплачивать счета за коммунальные услуги ближе к окончательной дате, чтобы использовать дополнительное время и деньги для получения дохода.
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