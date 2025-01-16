Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250116/peregovory-854253274.html
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:52+0300
2025-01-16T15:58+0300
политика
россия
цар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854252704_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_feb83d695df2ddcbee432988da78dfa8.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.Встреча началась с переговоров с участием делегаций двух стран, а затем лидеры проведут личные переговоры за обедом.В ходе переговоров президент России Владимир Путин заявил о готовности России продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, особенно поставки продовольствия, включая пшеницу."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", — отметил российский лидер.Главы государств также обсудили сотрудничество в области безопасности и подтвердили намерение продолжать работать в этом направлении.Туадера в свою очередь заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией для обеспечения безопасности в стране. Он выразил благодарность президенту России, Владимиру Путину, за поддержку, которая помогла восстановить стабильность в ЦАР и вернуть стране ее место среди суверенных государств.
https://1prime.ru/20250115/putin-854211318.html
цар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854252704_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_fba98555eb005af265f05a35d786f898.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, цар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЦАР, Владимир Путин
15:52 16.01.2025 (обновлено: 15:58 16.01.2025)
 
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле

Москве начались переговоры Путина и президента ЦАР Туадера

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой
Встреча президента Владимира Путина с президентом ЦАР Ф. А. Туадерой - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.
Встреча началась с переговоров с участием делегаций двух стран, а затем лидеры проведут личные переговоры за обедом.
В ходе переговоров президент России Владимир Путин заявил о готовности России продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, особенно поставки продовольствия, включая пшеницу.
"Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", — отметил российский лидер.
Главы государств также обсудили сотрудничество в области безопасности и подтвердили намерение продолжать работать в этом направлении.
Туадера в свою очередь заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией для обеспечения безопасности в стране. Он выразил благодарность президенту России, Владимиру Путину, за поддержку, которая помогла восстановить стабильность в ЦАР и вернуть стране ее место среди суверенных государств.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР
Вчера, 12:16
 
ПолитикаРОССИЯЦАРВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала