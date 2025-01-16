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Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:52+0300
2025-01-16T15:52+0300
2025-01-16T15:58+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.Встреча началась с переговоров с участием делегаций двух стран, а затем лидеры проведут личные переговоры за обедом.В ходе переговоров президент России Владимир Путин заявил о готовности России продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, особенно поставки продовольствия, включая пшеницу."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", — отметил российский лидер.Главы государств также обсудили сотрудничество в области безопасности и подтвердили намерение продолжать работать в этом направлении.Туадера в свою очередь заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией для обеспечения безопасности в стране. Он выразил благодарность президенту России, Владимиру Путину, за поддержку, которая помогла восстановить стабильность в ЦАР и вернуть стране ее место среди суверенных государств.
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россия, цар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЦАР, Владимир Путин
Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле
Москве начались переговоры Путина и президента ЦАР Туадера
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.
Встреча началась с переговоров с участием делегаций двух стран, а затем лидеры проведут личные переговоры за обедом.
В ходе переговоров президент России Владимир Путин заявил о готовности России продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, особенно поставки продовольствия, включая пшеницу.
"Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", — отметил российский лидер.
Главы государств также обсудили сотрудничество в области безопасности и подтвердили намерение продолжать работать в этом направлении.
Туадера в свою очередь заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией для обеспечения безопасности в стране. Он выразил благодарность президенту России, Владимиру Путину, за поддержку, которая помогла восстановить стабильность в ЦАР и вернуть стране ее место среди суверенных государств.
Путин проведет переговоры с президентом ЦАР