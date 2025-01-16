https://1prime.ru/20250116/peregovory-854253274.html

Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле

Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле - 16.01.2025, ПРАЙМ

Путин и президент ЦАР Туадера провели переговоры в Кремле

Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:52+0300

2025-01-16T15:52+0300

2025-01-16T15:58+0300

политика

россия

цар

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854252704_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_feb83d695df2ddcbee432988da78dfa8.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Центральноафриканской республики Фостен Арканж Туадера начали переговоры в Кремле.Встреча началась с переговоров с участием делегаций двух стран, а затем лидеры проведут личные переговоры за обедом.В ходе переговоров президент России Владимир Путин заявил о готовности России продолжать оказывать гуманитарную помощь Центральноафриканской Республике, особенно поставки продовольствия, включая пшеницу."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Вы знаете, что мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать в этом же плане", — отметил российский лидер.Главы государств также обсудили сотрудничество в области безопасности и подтвердили намерение продолжать работать в этом направлении.Туадера в свою очередь заявил о намерении продолжить сотрудничество с Россией для обеспечения безопасности в стране. Он выразил благодарность президенту России, Владимиру Путину, за поддержку, которая помогла восстановить стабильность в ЦАР и вернуть стране ее место среди суверенных государств.

https://1prime.ru/20250115/putin-854211318.html

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цар, владимир путин