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Перевозки контейнеров по ДВЖД в 2024 году выросли на 12,2%

Перевозки контейнеров по ДВЖД в 2024 году выросли на 12,2% - 16.01.2025, ПРАЙМ

Перевозки контейнеров по ДВЖД в 2024 году выросли на 12,2%

Перевозки контейнеров в импортном сообщении по Дальневосточной железной дороге в 2024 году выросли на 12,2%, до более чем 1 миллиона ДФЭ, сообщает ДВЖД. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T03:38+0300

2025-01-16T03:38+0300

2025-01-16T03:38+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – ПРАЙМ. Перевозки контейнеров в импортном сообщении по Дальневосточной железной дороге в 2024 году выросли на 12,2%, до более чем 1 миллиона ДФЭ, сообщает ДВЖД. "В 2024 году на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении отправлено более 1 миллиона ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент – ред.) (+12,2% к 2023 году). Во всех видах сообщения отправлено более 1,3 миллиона груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 4,2%, до 1,2 миллиона ДФЭ. Всего перевезено 13,9 миллиона тонн грузов – рост на 4,5%. В том числе по ДВЖД возили автомобили и комплектующие – на 12,2% больше, чем в 2023 году, химикаты и соду – прирост на 3,5%, метизы – рост на 7,5%, сборные грузы – прирост на 21,5%, продовольственные товары – рост на 25,4%, рыбу – рост на 1,4%. Лесных грузов перевезено на уровне 2023 года - 25,5 тысячи ДФЭ.

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бизнес, россия, владивосток, двжд