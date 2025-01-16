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ЕС выделит 120 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа
ЕС выделит 120 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа - 16.01.2025, ПРАЙМ
ЕС выделит 120 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа
Евросоюз выделит в 2025 году 120 миллионов евро для оказания помощи жителям сектора Газа после достижения перемирия, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит в 2025 году 120 миллионов евро для оказания помощи жителям сектора Газа после достижения перемирия, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова. В ноябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала увеличение гуманитарной помощи сектору Газа до 100 миллионов евро. Спустя месяц ЕК обязалась выделить 125 миллионов евро в 2024 году на гумпомощь Палестине. В Еврокомиссии уточнили, что это финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. "Европейская комиссия сегодня объявила о новом пакете помощи для Газы на сумму 120 миллионов евро", - сообщила она. Представитель ЕК уточнила, что этот пакет будет направлен на закупку продовольствия, медпомощь, водоснабжение, мобильное жилье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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ес, газа, ек
ЕС выделит 120 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа
ЕС выделит в 2025 году 120 миллионов евро на гумпомощь сектору Газа
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Евросоюз выделит в 2025 году 120 миллионов евро для оказания помощи жителям сектора Газа после достижения перемирия, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова.
В ноябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала увеличение гуманитарной помощи сектору Газа до 100 миллионов евро. Спустя месяц ЕК обязалась выделить 125 миллионов евро в 2024 году на гумпомощь Палестине. В Еврокомиссии уточнили, что это финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.
"Европейская комиссия сегодня объявила о новом пакете помощи для Газы на сумму 120 миллионов евро", - сообщила она.
Представитель ЕК уточнила, что этот пакет будет направлен на закупку продовольствия, медпомощь, водоснабжение, мобильное жилье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС