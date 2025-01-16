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В США предрекли замедление экономики страны на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

В США предрекли замедление экономики страны на фоне пожаров в Лос-Анджелесе - 16.01.2025, ПРАЙМ

В США предрекли замедление экономики страны на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

Ущерб от бушующих в Лос-Анджелесе пожаров замедлит экономику США и скажется на темпах инфляции, сообщает портал Market Watch со ссылкой на экономистов. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:35+0300

2025-01-16T13:35+0300

2025-01-16T13:35+0300

экономика

сша

лесные пожары

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ущерб от бушующих в Лос-Анджелесе пожаров замедлит экономику США и скажется на темпах инфляции, сообщает портал Market Watch со ссылкой на экономистов. "Разрушительные природные пожары, которые в этом месяце уничтожили целые районы Лос-Анджелеса... замедлят экономику США и скажутся на инфляции", - говорится в тексте публикации портала. По оценкам банка Goldman Sachs, общий ущерб от пожаров может сократить ВВП США в первом квартале 2025 года примерно на 0,2 процентного пункта, пишет портал. Экономисты банка Morgan Stanley в свою очередь полагают, что пожары приведут к временному ускорению базовой инфляции, а также замедлят рост занятости, говорится в публикации. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

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сша, лесные пожары