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Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента

Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента

Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года увеличилась на 2,6% по... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T15:09+0300

2025-01-16T15:09+0300

2025-01-16T15:09+0300

экономика

сша

bank of america

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года увеличилась на 2,6% по сравнению с показателем годом ранее и составила 25,503 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,21 доллара с 3,08 доллара в 2023 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 101,887 миллиарда долларов, что на 3,4% выше показателя годом ранее. Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале подскочила в 2,3 раза год к году и составила 6,399 миллиарда долларов. Квартальная разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,82 доллара с 0,35 доллара годом ранее при прогнозе в 0,77 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 15,4% год к году, до 25,347 миллиарда долларов, прогноз составлял 25,1 миллиарда. Акции BofA на предварительных торгах в США дорожают на 1,5%. Многопрофильный финансовый институт Bank of America Corp. основан в 1904 году. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

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сша, bank of america, чистая прибыль, отчетность