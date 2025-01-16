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Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента
Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента
Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года увеличилась на 2,6% по... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:09+0300
2025-01-16T15:09+0300
2025-01-16T15:09+0300
экономика
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года увеличилась на 2,6% по сравнению с показателем годом ранее и составила 25,503 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,21 доллара с 3,08 доллара в 2023 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 101,887 миллиарда долларов, что на 3,4% выше показателя годом ранее. Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале подскочила в 2,3 раза год к году и составила 6,399 миллиарда долларов. Квартальная разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,82 доллара с 0,35 доллара годом ранее при прогнозе в 0,77 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 15,4% год к году, до 25,347 миллиарда долларов, прогноз составлял 25,1 миллиарда. Акции BofA на предварительных торгах в США дорожают на 1,5%. Многопрофильный финансовый институт Bank of America Corp. основан в 1904 году. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
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сша, bank of america, чистая прибыль, отчетность
Экономика, США, Bank of America, чистая прибыль, отчетность
Чистая прибыль Bank of America в 2024 году выросла на 2,6 процента
Чистая прибыль Bank of America в 2024 г выросла на 2,6%, до 25,5 млрд долларов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, по итогам прошедшего года увеличилась на 2,6% по сравнению с показателем годом ранее и составила 25,503 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 3,21 доллара с 3,08 доллара в 2023 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 101,887 миллиарда долларов, что на 3,4% выше показателя годом ранее.
Чистая прибыль финансовой организации, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале подскочила в 2,3 раза год к году и составила 6,399 миллиарда долларов. Квартальная разводненная прибыль на акцию увеличилась до 0,82 доллара с 0,35 доллара годом ранее при прогнозе в 0,77 доллара. Квартальная выручка увеличилась на 15,4% год к году, до 25,347 миллиарда долларов, прогноз составлял 25,1 миллиарда.
Акции BofA на предварительных торгах в США дорожают на 1,5%.
Многопрофильный финансовый институт Bank of America Corp. основан в 1904 году. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.
Чистая прибыль JP Morgan в 2024 году выросла на 18 процентов