https://1prime.ru/20250116/pridnestrove-854247607.html

РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле

РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле - 16.01.2025, ПРАЙМ

РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле

Россия готова оказывать помощь Тирасполю в вопросах поставок газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:08+0300

2025-01-16T14:08+0300

2025-01-16T14:08+0300

политика

россия

приднестровье

дмитрий песков

газ

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия готова оказывать помощь Тирасполю в вопросах поставок газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва "будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью". При этом "чисто логистически" должны быть предприняты действия, "которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы", добавил он. "Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", — сказал пресс-секретарь журналистам. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения в стране на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением поставок газа из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20250115/gaz-854213058.html

приднестровье

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россия, приднестровье, дмитрий песков, газ