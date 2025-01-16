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РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле
РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле - 16.01.2025, ПРАЙМ
РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле
Россия готова оказывать помощь Тирасполю в вопросах поставок газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:08+0300
2025-01-16T14:08+0300
2025-01-16T14:08+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия готова оказывать помощь Тирасполю в вопросах поставок газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва "будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью". При этом "чисто логистически" должны быть предприняты действия, "которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы", добавил он. "Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", — сказал пресс-секретарь журналистам. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения в стране на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением поставок газа из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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россия, приднестровье, дмитрий песков, газ
Политика, РОССИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Дмитрий Песков, Газ
РФ готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявили в Кремле
Песков: Москва готова оказывать помощь Тирасполю в вопросах поставок газа
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия готова оказывать помощь Тирасполю в вопросах поставок газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва "будет готова и готова оказывать помощь Приднестровью". При этом "чисто логистически" должны быть предприняты действия, "которые обеспечивают подачу газа, и контрактования — со стороны Молдовы", добавил он.
"Здесь мы пока не слышали каких-либо заявлений о готовности это сделать", — сказал пресс-секретарь журналистам.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения в стране на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением поставок газа из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Глава Приднестровья заявил, что Россия поставит "гуманитарный газ"