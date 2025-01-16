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Профицит торгового баланса еврозоны вырос до 16,4 миллиарда евро

Профицит торгового баланса еврозоны вырос до 16,4 миллиарда евро - 16.01.2025, ПРАЙМ

Профицит торгового баланса еврозоны вырос до 16,4 миллиарда евро

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре составил 16,4 миллиарда евро после профицита в 6,8 миллиарда евро в октябре, сообщает европейское... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:06+0300

2025-01-16T13:06+0300

2025-01-16T13:06+0300

экономика

торговый профицит

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре составил 16,4 миллиарда евро после профицита в 6,8 миллиарда евро в октябре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали профицит в ноябре на уровне 8,5 миллиарда евро.

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торговый профицит