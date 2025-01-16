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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2025 году

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России в 2025 году

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноза роста ВВП России в текущем году на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, следует из доклада организации. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T21:29+0300

2025-01-16T21:29+0300

2025-01-16T21:29+0300

экономика

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) повысил прогноза роста ВВП России в текущем году на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, следует из доклада организации. По итогам прошлого года рост экономики страны оценивается в 3,4%, что на 0,5 процентного пункта выше июньских ожиданий. На 2026 год оценка роста ВВП России была сохранена на уровне 1,1%. "В России рост (экономики - ред.), согласно оценкам, замедлился до 3,4% в 2024 году, преимущественно из-за ослабления частного потребления на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ускорения инфляции. Однако пересмотр прогноза в сторону повышения на 0,5 процентного пункта по сравнению с июньским прогнозом отражает более высокий, чем ожидалось, уровень потребления в начале года, поддерживаемый ростом заработной платы на фоне напряженной ситуации на рынке труда", - указывает ВБ. В текущем году организация, напротив, ожидает замедление роста объема частного потребления и инвестиций на фоне более низких темпов повышения заработной платы и ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается постепенное восстановление объемов экспорта энергоносителей.

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россия, всемирный банк, экономика рф