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Международный совет по зерну ожидает рекордного объема производства пшеницы - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Международный совет по зерну ожидает рекордного объема производства пшеницы
Международный совет по зерну ожидает рекордного объема производства пшеницы - 16.01.2025, ПРАЙМ
Международный совет по зерну ожидает рекордного объема производства пшеницы
Международный совет по зерну (IGC) ожидает, что мировое производство пшеницы достигнет рекордных 805 миллионов тонн в 2025-2026 сельскохозяйственном году,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:53+0300
2025-01-16T17:53+0300
экономика
сельское хозяйство
зерно
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Международный совет по зерну (IGC) ожидает, что мировое производство пшеницы достигнет рекордных 805 миллионов тонн в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из пресс-релиза организации. "Основываясь на информации о посевных площадях и погодных условиях в основных регионах, мировое производство пшеницы в 2025-2026 годах предварительно оценивается как рекордное - 805 миллионов тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе. По итогам текущего 2024-2025 сельскохозяйственного года производство пшеницы же прогнозируется на 796 миллионов тонн. Потребление пшеницы ожидается на уровне 805 миллионов тонн. В 2024-2025 годах прогноз мирового производства зерна был снижен на 7 миллионов тонн по сравнению с ноябрьской оценкой - до 2,305 миллиарда. Общее потребление ожидается на уровне 2,334 миллиарда тонн, что на 4 миллиона тонн больше предыдущего прогноза. Оценка переходящих запасов была понижена на 3 миллиона тонн - до 573 миллионов. Прогноз мирового производства соевых бобов в 2024-2025 годах был немного улучшен благодаря повышению ожиданий для производителей из Южной Америки и Азии - до 420 миллионов тонн. Ожидания по мировому производству риса были сохранены на прежнем уровне в 535 миллионов тонн. При более высоком уровне потребления совокупные запасы на конец сезона будут сокращены примерно на 3 миллиона тонн.
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сельское хозяйство, зерно
Экономика, Сельское хозяйство, зерно
17:53 16.01.2025
 
Международный совет по зерну ожидает рекордного объема производства пшеницы

IGC: мировое производство пшеницы в 2025-2026 гг достигнет рекордного значения

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Международный совет по зерну (IGC) ожидает, что мировое производство пшеницы достигнет рекордных 805 миллионов тонн в 2025-2026 сельскохозяйственном году, следует из пресс-релиза организации.
"Основываясь на информации о посевных площадях и погодных условиях в основных регионах, мировое производство пшеницы в 2025-2026 годах предварительно оценивается как рекордное - 805 миллионов тонн, что на 1% больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе.
По итогам текущего 2024-2025 сельскохозяйственного года производство пшеницы же прогнозируется на 796 миллионов тонн. Потребление пшеницы ожидается на уровне 805 миллионов тонн.
В 2024-2025 годах прогноз мирового производства зерна был снижен на 7 миллионов тонн по сравнению с ноябрьской оценкой - до 2,305 миллиарда. Общее потребление ожидается на уровне 2,334 миллиарда тонн, что на 4 миллиона тонн больше предыдущего прогноза. Оценка переходящих запасов была понижена на 3 миллиона тонн - до 573 миллионов.
Прогноз мирового производства соевых бобов в 2024-2025 годах был немного улучшен благодаря повышению ожиданий для производителей из Южной Америки и Азии - до 420 миллионов тонн.
Ожидания по мировому производству риса были сохранены на прежнем уровне в 535 миллионов тонн. При более высоком уровне потребления совокупные запасы на конец сезона будут сокращены примерно на 3 миллиона тонн.
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