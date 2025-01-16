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В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков

В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков - 16.01.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков

Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке до уровня 12-14%, так как они невыгодны застройщикам, заявил руководитель аналитического | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T11:52+0300

2025-01-16T11:52+0300

2025-01-16T11:52+0300

недвижимость

дом.рф

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке до уровня 12-14%, так как они невыгодны застройщикам, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ. Он отметил, что рассрочки могут использоваться девелоперами в качестве крайней меры при высоких рыночных ставках по ипотеке, в основном, в проектах с низкой распроданностью. При этом данный инструмент, по словам Гольдберга, нарушает наполнение эскроу-счетов, так как деньги поступают в гораздо меньшем объеме и растянуты во времени. Это также повышает стоимость проектного финансирования, что невыгодно застройщикам. "Думаю, что как только ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям, хотя бы на уровне 12-14%, тема рассрочек исчезнет сама по себе, потому что она невыгодна, прежде всего, застройщикам", - сказал руководитель аналитического центра.

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