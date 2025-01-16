Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250116/rassrochka-854242356.html
В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков
В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков - 16.01.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков
Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке до уровня 12-14%, так как они невыгодны застройщикам, заявил руководитель аналитического | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:52+0300
2025-01-16T11:52+0300
недвижимость
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_82f77323b770ceec740355e330cde60d.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке до уровня 12-14%, так как они невыгодны застройщикам, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ. Он отметил, что рассрочки могут использоваться девелоперами в качестве крайней меры при высоких рыночных ставках по ипотеке, в основном, в проектах с низкой распроданностью. При этом данный инструмент, по словам Гольдберга, нарушает наполнение эскроу-счетов, так как деньги поступают в гораздо меньшем объеме и растянуты во времени. Это также повышает стоимость проектного финансирования, что невыгодно застройщикам. "Думаю, что как только ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям, хотя бы на уровне 12-14%, тема рассрочек исчезнет сама по себе, потому что она невыгодна, прежде всего, застройщикам", - сказал руководитель аналитического центра.
https://1prime.ru/20250116/sroyotrasl-854241422.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/67/842686741_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9d9e1f24a24b640ccf685ffdea24cf0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, дом.рф
Недвижимость, Дом.РФ
11:52 16.01.2025
 
В "Дом.РФ" рассказали, когда могут исчезнуть рассрочки от застройщиков

"Дом.РФ": рассрочки от застройщика исчезнут при ставке по ипотеке в 12-14%

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНовый многоэтажный жилой дом в Москве
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке до уровня 12-14%, так как они невыгодны застройщикам, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ.
Он отметил, что рассрочки могут использоваться девелоперами в качестве крайней меры при высоких рыночных ставках по ипотеке, в основном, в проектах с низкой распроданностью. При этом данный инструмент, по словам Гольдберга, нарушает наполнение эскроу-счетов, так как деньги поступают в гораздо меньшем объеме и растянуты во времени. Это также повышает стоимость проектного финансирования, что невыгодно застройщикам.
"Думаю, что как только ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям, хотя бы на уровне 12-14%, тема рассрочек исчезнет сама по себе, потому что она невыгодна, прежде всего, застройщикам", - сказал руководитель аналитического центра.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В "Дом.РФ" сочли полезным "очищение" стройотрасли от слабых игроков
11:18
 
НедвижимостьДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала