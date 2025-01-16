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В РФПИ считают, что Трамп может стать решалой мировых проблем - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В РФПИ считают, что Трамп может стать решалой мировых проблем
В РФПИ считают, что Трамп может стать решалой мировых проблем - 16.01.2025, ПРАЙМ
В РФПИ считают, что Трамп может стать решалой мировых проблем
Избранный президент США Дональд Трамп на своем посту может стать решалой (problem solver) мировых проблем, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:26+0300
2025-01-16T15:26+0300
политика
россия
рфпи
дональд трамп
мировая экономика
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп на своем посту может стать решалой (problem solver) мировых проблем, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.В ходе выступления форуме о полезных ископаемых будущего (Future Minerals Forum) в Эр-Рияде, глава РФПИ напомнил, что в 2020 году именно совместными усилиями трех лидеров — президентов США и России и короля Саудовской Аравии — удалось добиться стабилизации нефтяных рынков. Дмитриев напомнил, что цена нефти тогда была 20 долларов за баррель и "это было ужасно для всех стран, потому что инвестиции в нефтяную инфраструктуру по сути прекратились бы". По его словам, именно Трамп сыграл решающую роль в то время, работая вместе с Владимиром Путиным и королем Салманом. Результатом этой работы стали стабильный спрос и предложение, и мы получили разумные цены на нефть, которые выгодны и поставщикам, и покупателям, добавил он. "Нет никаких сомнений, что администрация Трампа гораздо более позитивна для мира, гораздо более прагматична. Да, есть интересные идеи, и мы посмотрим, как они будут реализованы, но определенно есть возможность для улучшения диалога между Россией и США. И снова нам нужны "решалы" (problem solver)", — сказал Дмитриев. Он также отметил, что в команду Трампа входят очень профессиональные люди, которые уже добились успеха в своих сферах. Именно в этом, по мнению Дмитриева, ее главное отличие от команды предыдущего президента США. Он также считает, что сейчас нельзя "иметь только политиков, которые сосредоточены на негативе и просто пытаются увеличить риск ядерной войны в мире", так как "нужны политики и бизнесмены, которые говорят, по каким вопросам они согласны, а по каким - не согласны. В частности, по словам Дмитриева, уже сейчас становятся видны первые результаты усилий, которые Трамп вложил в разрешение конфликта Израиля с ХАМАС. "Так что мы полны надежд. Но опять же, вы знаете, еще слишком рано говорить и слишком рано предсказывать, как это будет развиваться", — отметил он. Отвечая на вопрос о возможном сроке начала переговоров Трампа и Путина, Дмитриев высказал мнение, что "это возможно довольно быстро после инаугурации".
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россия, рфпи, дональд трамп, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, РФПИ, Дональд Трамп, Мировая экономика
15:26 16.01.2025
 
В РФПИ считают, что Трамп может стать решалой мировых проблем

Глава РФПИ Дмитриев: Трамп может стать решалой мировых проблем

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп на своем посту может стать решалой (problem solver) мировых проблем, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В ходе выступления форуме о полезных ископаемых будущего (Future Minerals Forum) в Эр-Рияде, глава РФПИ напомнил, что в 2020 году именно совместными усилиями трех лидеров — президентов США и России и короля Саудовской Аравии — удалось добиться стабилизации нефтяных рынков.
Дмитриев напомнил, что цена нефти тогда была 20 долларов за баррель и "это было ужасно для всех стран, потому что инвестиции в нефтяную инфраструктуру по сути прекратились бы". По его словам, именно Трамп сыграл решающую роль в то время, работая вместе с Владимиром Путиным и королем Салманом. Результатом этой работы стали стабильный спрос и предложение, и мы получили разумные цены на нефть, которые выгодны и поставщикам, и покупателям, добавил он.
"Нет никаких сомнений, что администрация Трампа гораздо более позитивна для мира, гораздо более прагматична. Да, есть интересные идеи, и мы посмотрим, как они будут реализованы, но определенно есть возможность для улучшения диалога между Россией и США. И снова нам нужны "решалы" (problem solver)", — сказал Дмитриев.
Он также отметил, что в команду Трампа входят очень профессиональные люди, которые уже добились успеха в своих сферах. Именно в этом, по мнению Дмитриева, ее главное отличие от команды предыдущего президента США.
Он также считает, что сейчас нельзя "иметь только политиков, которые сосредоточены на негативе и просто пытаются увеличить риск ядерной войны в мире", так как "нужны политики и бизнесмены, которые говорят, по каким вопросам они согласны, а по каким - не согласны.
В частности, по словам Дмитриева, уже сейчас становятся видны первые результаты усилий, которые Трамп вложил в разрешение конфликта Израиля с ХАМАС.
"Так что мы полны надежд. Но опять же, вы знаете, еще слишком рано говорить и слишком рано предсказывать, как это будет развиваться", — отметил он.
Отвечая на вопрос о возможном сроке начала переговоров Трампа и Путина, Дмитриев высказал мнение, что "это возможно довольно быстро после инаугурации".
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ПолитикаРОССИЯРФПИДональд ТрампМировая экономика
 
 
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