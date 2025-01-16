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Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации - 16.01.2025, ПРАЙМ
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации
Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях в Московской области усилили после попытки учашегося из Реутова напасть на школу №1, | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:43+0300
2025-01-16T15:52+0300
происшествия
московская область
полиция
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях в Московской области усилили после попытки учашегося из Реутова напасть на школу №1, сообщило министерство образования Московской области.Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в Реутове. Был задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал."Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях", - заявили в пресс-службе.
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московская область, полиция
Происшествия, Московская область, полиция
15:43 16.01.2025 (обновлено: 15:52 16.01.2025)
 
Подростка из Подмосковья обвинили в участии в террористической организации

Подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях в Московской области усилили после попытки учашегося из Реутова напасть на школу №1, сообщило министерство образования Московской области.
Ранее в СМИ появилась информация, что силовики предотвратили нападение на школу №1 в Реутове. Был задержан девятиклассник, который, предположительно, его планировал.
"Возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Усилены меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях", - заявили в пресс-службе.
 
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