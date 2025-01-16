https://1prime.ru/20250116/rezervy-854254325.html
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России - 16.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 3 по 10 января сократились на 0,3% и составили 607,7 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T16:06+0300
2025-01-16T16:06+0300
2025-01-16T16:06+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 января сократились на 0,3% и составили 607,7 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 10 января 2025 года составили 607,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, вследствие разнонаправленного влияния положительной переоценки и операций со средствами ФНБ", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 3 января международные резервы составляли 609,5 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ отметил сокращение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России сократились до 607,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 января сократились на 0,3% и составили 607,7 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 10 января 2025 года составили 607,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 1,8 миллиарда долларов США, или на 0,3%, вследствие разнонаправленного влияния положительной переоценки и операций со средствами ФНБ", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 3 января международные резервы составляли 609,5 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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