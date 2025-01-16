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Росбанк исключили из списка банков - участников системы страхования вкладов - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Росбанк исключили из списка банков - участников системы страхования вкладов
Росбанк исключили из списка банков - участников системы страхования вкладов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Росбанк исключили из списка банков - участников системы страхования вкладов
Росбанк исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с присоединением к Т-Банку, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:05+0300
2025-01-16T19:05+0300
россия
банки
росбанк
агентство по страхованию вкладов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Росбанк исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с присоединением к Т-Банку, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Кредитная организация Публичное акционерное общество "Росбанк" (ПАО "Росбанк") (г. Москва, номер 143 по реестру банков, номер 2272 по КГРКО) исключена из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале. Указывается, что правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Т-Банк. В настоящее время в состав участников ССВ входит 587 кредитных организаций, из них: 288 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 296 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры. Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 9 января отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Росбанка в связи с завершением его реорганизации в форме присоединения к Т-Банку.
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россия, банки, росбанк, агентство по страхованию вкладов
РОССИЯ, Банки, Росбанк, Агентство по страхованию вкладов
19:05 16.01.2025
 
Росбанк исключили из списка банков - участников системы страхования вкладов

АСВ: Росбанк исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов

© Пресс-служба РосбанкаРосбанк
Росбанк
© Пресс-служба Росбанка
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Росбанк исключен из реестра банков - участников системы страхования вкладов в связи с присоединением к Т-Банку, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Кредитная организация Публичное акционерное общество "Росбанк" (ПАО "Росбанк") (г. Москва, номер 143 по реестру банков, номер 2272 по КГРКО) исключена из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении ее деятельности путем реорганизации в форме присоединения", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.
Указывается, что правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является Т-Банк.
В настоящее время в состав участников ССВ входит 587 кредитных организаций, из них: 288 – действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 3 – действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 296 – кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.
Росбанк 1 января завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 9 января отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Росбанка в связи с завершением его реорганизации в форме присоединения к Т-Банку.
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РОССИЯБанкиРосбанкАгентство по страхованию вкладов
 
 
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