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В "Росконгрессе" рассказали о последствиях развития цифровой экономики - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В "Росконгрессе" рассказали о последствиях развития цифровой экономики
В "Росконгрессе" рассказали о последствиях развития цифровой экономики - 16.01.2025, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" рассказали о последствиях развития цифровой экономики
Развитие цифровой экономики в ближайшие годы будет требовать все больше электроэнергии, спрос на которую не смогут покрыть "зеленые" мощности, а основным... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T04:20+0300
2025-01-16T04:20+0300
энергетика
экономика
сша
европа
франция
мэа
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Развитие цифровой экономики в ближайшие годы будет требовать все больше электроэнергии, спрос на которую не смогут покрыть "зеленые" мощности, а основным бенефициаром станет газовая отрасль, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Согласно прогнозам, предложение чистой энергии не сможет удовлетворить растущие потребности в энергоносителях, что приведет к увеличению потребления ископаемого топлива. Хотя инвестиции в генерацию возобновляемой энергии продолжатся, основным бенефициаром растущего спроса станет газовая отрасль. Предстоящие два-пять лет станут эпохой природного газа", - говорится в документе. "Развитие цифровой экономики будет требовать все больше электроэнергии", - отмечают авторы. Они приводят данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым к 2026 году потребление электроэнергии дата-центрами, искусственным интеллектом и криптовалютным сектором может превысить 1000 ТВ.ч, увеличившись вдвое по сравнению с 460 ТВт.ч в 2022 году. "Такой прирост потребления станет вызовом для стран, не имеющих достаточного количества собственных энергомощностей, в том числе для большей части Европы. Во Франции и Великобритании ситуация будет менее напряженной с учетом уже построенных атомных электростанций", - отмечается в документе. В США, по прогнозу экспертов, политика стимулирования добычи и экспорта газа, которая, как ожидается, будет реализована при Трампе, приведет к исчезновению излишков газа и выльется в поэтапное повышение цен. "При этом газовые войны продолжатся, но будут иметь ограничения по мощностям. Одним из пунктов внешнеторговых договоренностей, к которым будет стремиться новый президент США, может стать покупка американской нефти и газа. Многое будет зависеть от того, как быстро страна сможет нарастить экспорт СПГ", - говорится в документе. При этом авторы не испытывают оптимизма в части цен на нефть, прогнозируя их в коридоре от 65 до 85 долларов за баррель в текущем году. Наиболее значимыми факторами для нефти, по мнению авторов, будут ослабление спроса на нефть в развитых странах и вероятность возвращения Саудовской Аравии к ценовой войне с американским сланцем.
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сша, европа, франция, мэа
Энергетика, Экономика, США, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, МЭА
04:20 16.01.2025
 
В "Росконгрессе" рассказали о последствиях развития цифровой экономики

"Росконгресс": развитие цифровой экономики потребует все больше электроэнергии

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Развитие цифровой экономики в ближайшие годы будет требовать все больше электроэнергии, спрос на которую не смогут покрыть "зеленые" мощности, а основным бенефициаром станет газовая отрасль, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Согласно прогнозам, предложение чистой энергии не сможет удовлетворить растущие потребности в энергоносителях, что приведет к увеличению потребления ископаемого топлива. Хотя инвестиции в генерацию возобновляемой энергии продолжатся, основным бенефициаром растущего спроса станет газовая отрасль. Предстоящие два-пять лет станут эпохой природного газа", - говорится в документе.
"Развитие цифровой экономики будет требовать все больше электроэнергии", - отмечают авторы. Они приводят данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым к 2026 году потребление электроэнергии дата-центрами, искусственным интеллектом и криптовалютным сектором может превысить 1000 ТВ.ч, увеличившись вдвое по сравнению с 460 ТВт.ч в 2022 году.
"Такой прирост потребления станет вызовом для стран, не имеющих достаточного количества собственных энергомощностей, в том числе для большей части Европы. Во Франции и Великобритании ситуация будет менее напряженной с учетом уже построенных атомных электростанций", - отмечается в документе.
В США, по прогнозу экспертов, политика стимулирования добычи и экспорта газа, которая, как ожидается, будет реализована при Трампе, приведет к исчезновению излишков газа и выльется в поэтапное повышение цен.
"При этом газовые войны продолжатся, но будут иметь ограничения по мощностям. Одним из пунктов внешнеторговых договоренностей, к которым будет стремиться новый президент США, может стать покупка американской нефти и газа. Многое будет зависеть от того, как быстро страна сможет нарастить экспорт СПГ", - говорится в документе.
При этом авторы не испытывают оптимизма в части цен на нефть, прогнозируя их в коридоре от 65 до 85 долларов за баррель в текущем году. Наиболее значимыми факторами для нефти, по мнению авторов, будут ослабление спроса на нефть в развитых странах и вероятность возвращения Саудовской Аравии к ценовой войне с американским сланцем.
 
ЭнергетикаЭкономикаСШАЕВРОПАФРАНЦИЯМЭА
 
 
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