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"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году
"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году
Торговая война "всех со всеми", долговой кризис в США, военные конфликты и киберугрозы названы в числе вероятных "черных лебедей" для мировой экономики в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T05:21+0300
2025-01-16T05:21+0300
экономика
мировая экономика
сша
иран
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Торговая война "всех со всеми", долговой кризис в США, военные конфликты и киберугрозы названы в числе вероятных "черных лебедей" для мировой экономики в наступившем году, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Черным лебедем" в экономике называют внезапное событие, которые приводит к значительным последствиям. "Такие события по определению непредсказуемы, но главным риском для мировой экономики можно назвать торговую войну "всех со всеми" с максимальной эскалацией тарифов и, как следствие, повторение Великой депрессии в терминах обвала торговли", - говорится в докладе. "Один из самых предсказуемых кризисов связан с американской долговой проблемой. В ноябре 2024 года государственный долг США впервые превысил 36 триллионов долларов — это около 107 тысяч долларов на каждого жителя страны. Предлагаемое Трампом снижение налогов только усугубит ситуацию с дефицитом бюджета и госдолгом", - говорится в докладе. В числе других потенциальных рисков назван выбор Ираном, который вовлечен в серию конфликтов, сценария наиболее жесткого противостояния, а также вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей и конфликт вокруг Тайваня. "Эти события способны вызвать катастрофические последствия для мировой экономики, но оцениваются как маловероятные в 2025 году", - полагают авторы. К "черным лебедям" текущего года авторы также относят киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, в частности, подводных интернет-кабелей. "Мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, а 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. В связи с этим любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к крупным убыткам, особенно учитывая сложность восстановления таких кабелей", - поясняется в документе.
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мировая экономика, сша, иран
Экономика, Мировая экономика, США, ИРАН
05:21 16.01.2025
 
"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году

"Росконгресс": торговая война "всех со всеми", долговой кризис в США и киберугрозы —

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Торговая война "всех со всеми", долговой кризис в США, военные конфликты и киберугрозы названы в числе вероятных "черных лебедей" для мировой экономики в наступившем году, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Черным лебедем" в экономике называют внезапное событие, которые приводит к значительным последствиям. "Такие события по определению непредсказуемы, но главным риском для мировой экономики можно назвать торговую войну "всех со всеми" с максимальной эскалацией тарифов и, как следствие, повторение Великой депрессии в терминах обвала торговли", - говорится в докладе.
"Один из самых предсказуемых кризисов связан с американской долговой проблемой. В ноябре 2024 года государственный долг США впервые превысил 36 триллионов долларов — это около 107 тысяч долларов на каждого жителя страны. Предлагаемое Трампом снижение налогов только усугубит ситуацию с дефицитом бюджета и госдолгом", - говорится в докладе.
В числе других потенциальных рисков назван выбор Ираном, который вовлечен в серию конфликтов, сценария наиболее жесткого противостояния, а также вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей и конфликт вокруг Тайваня. "Эти события способны вызвать катастрофические последствия для мировой экономики, но оцениваются как маловероятные в 2025 году", - полагают авторы.
К "черным лебедям" текущего года авторы также относят киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, в частности, подводных интернет-кабелей.
"Мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, а 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. В связи с этим любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к крупным убыткам, особенно учитывая сложность восстановления таких кабелей", - поясняется в документе.
 
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