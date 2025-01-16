https://1prime.ru/20250116/roskongress-854235304.html

"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году

"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс" назвал "черные лебеди" для мировой экономики в 2025 году

Торговая война "всех со всеми", долговой кризис в США, военные конфликты и киберугрозы названы в числе вероятных "черных лебедей" для мировой экономики в... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T05:21+0300

2025-01-16T05:21+0300

2025-01-16T05:21+0300

экономика

мировая экономика

сша

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854235304.jpg?1736994060

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Торговая война "всех со всеми", долговой кризис в США, военные конфликты и киберугрозы названы в числе вероятных "черных лебедей" для мировой экономики в наступившем году, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "Черным лебедем" в экономике называют внезапное событие, которые приводит к значительным последствиям. "Такие события по определению непредсказуемы, но главным риском для мировой экономики можно назвать торговую войну "всех со всеми" с максимальной эскалацией тарифов и, как следствие, повторение Великой депрессии в терминах обвала торговли", - говорится в докладе. "Один из самых предсказуемых кризисов связан с американской долговой проблемой. В ноябре 2024 года государственный долг США впервые превысил 36 триллионов долларов — это около 107 тысяч долларов на каждого жителя страны. Предлагаемое Трампом снижение налогов только усугубит ситуацию с дефицитом бюджета и госдолгом", - говорится в докладе. В числе других потенциальных рисков назван выбор Ираном, который вовлечен в серию конфликтов, сценария наиболее жесткого противостояния, а также вооруженный конфликт между Северной и Южной Кореей и конфликт вокруг Тайваня. "Эти события способны вызвать катастрофические последствия для мировой экономики, но оцениваются как маловероятные в 2025 году", - полагают авторы. К "черным лебедям" текущего года авторы также относят киберугрозы и вероятное повреждение цифровой инфраструктуры, в частности, подводных интернет-кабелей. "Мировая финансовая инфраструктура чрезвычайно зависима от быстродействия сети, а 99% межконтинентального интернет-трафика идет по подводным волоконно-оптическим кабелям. В связи с этим любые случайные повреждения или целенаправленные атаки могут привести к крупным убыткам, особенно учитывая сложность восстановления таких кабелей", - поясняется в документе.

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, иран