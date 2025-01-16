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Каждый пятый турист из дружественных стран побывал в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Каждый пятый турист из дружественных стран побывал в России
Каждый пятый турист из дружественных стран побывал в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый турист из дружественных стран побывал в России
Каждый пятый турист из дружественных стран, таких как Китай и Иран, бывал в России и хотел бы вернуться, среди популярных локаций, помимо столицы и Петербурга,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T04:41+0300
2025-01-16T04:41+0300
туризм
бизнес
россия
китай
иран
саудовская аравия
цср
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Каждый пятый турист из дружественных стран, таких как Китай и Иран, бывал в России и хотел бы вернуться, среди популярных локаций, помимо столицы и Петербурга, путешественники выделяют Калининград, Северный Кавказ и Сибирь, говорится в исследовании Центра развития международного туризма ЦСР, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, что в исследовании приняло участие 7 тысяч путешественников из Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана. Все респонденты – жители городов (от 100 тысяч жителей) старше 18 лет с доходом выше среднего, и многие из них путешествуют за пределы своих стран. "Среди опрошенных каждый пятый иностранный гость из дружественных стран уже был в России и хотел бы повторить этот опыт", - сообщили в ЦСР. Больше половины респондентов сказали, что сформировали для себя образ России исключительно на основе впечатлений знакомых и друзей, побывавших в нашей стране. "Среди наиболее известных и привлекательных российских локаций, помимо традиционно популярных Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, иностранные туристы выделяют Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, "Золотого кольца", "Серебряного ожерелья", Сибири и Дальнего Востока", - добавили в ЦСР.
китай
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192
40
192
40
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5
4.7
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туризм, бизнес, россия, китай, иран, саудовская аравия, цср
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ИРАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЦСР
04:41 16.01.2025
 
Каждый пятый турист из дружественных стран побывал в России

ЦСР: каждый пятый турист из дружественных стран бывал в России и хотел бы вернуться

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Каждый пятый турист из дружественных стран, таких как Китай и Иран, бывал в России и хотел бы вернуться, среди популярных локаций, помимо столицы и Петербурга, путешественники выделяют Калининград, Северный Кавказ и Сибирь, говорится в исследовании Центра развития международного туризма ЦСР, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что в исследовании приняло участие 7 тысяч путешественников из Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Омана. Все респонденты – жители городов (от 100 тысяч жителей) старше 18 лет с доходом выше среднего, и многие из них путешествуют за пределы своих стран.
"Среди опрошенных каждый пятый иностранный гость из дружественных стран уже был в России и хотел бы повторить этот опыт", - сообщили в ЦСР.
Больше половины респондентов сказали, что сформировали для себя образ России исключительно на основе впечатлений знакомых и друзей, побывавших в нашей стране.
"Среди наиболее известных и привлекательных российских локаций, помимо традиционно популярных Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, иностранные туристы выделяют Калининград, курорты Краснодарского края, города Северного Кавказа, "Золотого кольца", "Серебряного ожерелья", Сибири и Дальнего Востока", - добавили в ЦСР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКИТАЙИРАНСАУДОВСКАЯ АРАВИЯЦСР
 
 
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