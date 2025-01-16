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Россияне в декабре купили 95 тысяч литров кумыса

Россияне в декабре купили 95 тысяч литров кумыса - 16.01.2025, ПРАЙМ

Россияне в декабре купили 95 тысяч литров кумыса

Россияне купили 95 тысяч литров кумыса в декабре 2024 года - это на 67% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказали РИА Новости в Центре развития... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T00:56+0300

2025-01-16T00:56+0300

2025-01-16T00:56+0300

бизнес

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общество

москва

центральный федеральный округ

црпт

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россияне купили 95 тысяч литров кумыса в декабре 2024 года - это на 67% больше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказали РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). "По данным ЦРПТ, в декабре 2024 года россиянами было куплено на 67% больше кумыса, чем в декабре 2023-го. Спрос на кисломолочный напиток продолжает расти с каждым месяцем", - сказали в ЦРПТ, уточнив, что в декабре 2024 года было куплено 95 тысяч литров, тогда как в декабре 2023 - 57 тысяч литров. Как рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции Юлия Кузьмина, всего в прошлом году россияне купили 894 тысячи литров кумыса. Лидером по потреблению за прошедший год оказался Приволжский федеральный округ – там было приобретено 482,7 тысячи литров кумыса. Следом за ним идут Уральский и Центральный федеральные округа. "Стоит отметить, что вместе со спросом растет и производство. В 2024 было произведено 1,9 млн литров кумыса - это в 2 раза больше, чем в 2023-м. Свое влияние на увеличение производства и спроса оказала и маркировка, которая активно обеляет отрасль и позволяет легальным участникам рынка расширять свой бизнес", - добавила Кузьмина. В ЦРПТ добавили, что введение маркировки молочной продукции позволило сократить долю фальсификата с 30% до 0,3%. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва, центральный федеральный округ, црпт