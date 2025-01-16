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Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС начинать учить русский язык - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС начинать учить русский язык
Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС начинать учить русский язык - 16.01.2025, ПРАЙМ
Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС начинать учить русский язык
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией порекомендовала жителям стран ЕС и Североатлантического альянса начинать учить русский язык уже... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:21+0300
2025-01-16T14:21+0300
политика
россия
ес
нато
мария захарова
русский язык
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией порекомендовала жителям стран ЕС и Североатлантического альянса начинать учить русский язык уже сейчас, так как это прекрасный язык. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте, пригрозил депутатам угрозой со стороны Москвы и заявил, что, если европейцы не поддержат повышение расходов на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык. "Я, со своей стороны, хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" — сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Рютте. Официальный представитель МИД также напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. Захарова добавила, что не видит повода его не учить.
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россия, ес, нато, мария захарова, русский язык
Политика, РОССИЯ, ЕС, НАТО, Мария Захарова, русский язык
14:21 16.01.2025
 
Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС начинать учить русский язык

Захарова иронично посоветовала жителям стран ЕС и НАТО учить русский язык сейчас

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России
Презентация учебников, изданных к 90-летию Дипакадемии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией порекомендовала жителям стран ЕС и Североатлантического альянса начинать учить русский язык уже сейчас, так как это прекрасный язык.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте, пригрозил депутатам угрозой со стороны Москвы и заявил, что, если европейцы не поддержат повышение расходов на оборону, то через несколько лет им придется учить русский язык.
"Я, со своей стороны, хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" — сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Рютте.
Официальный представитель МИД также напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики.
Захарова добавила, что не видит повода его не учить.
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ПолитикаРОССИЯЕСНАТОМария Захароварусский язык
 
 
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