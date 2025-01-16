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"Росконгресс": рынок акций США в 2025 году ожидает коррекция

"Росконгресс": рынок акций США в 2025 году ожидает коррекция - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": рынок акций США в 2025 году ожидает коррекция

Фондовый рынок США в 2025 году ожидает коррекция, при этом все больше ликвидности будет перетекать в цифровые финансовые активы, - биткоин в этих условиях может | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T02:26+0300

2025-01-16T02:26+0300

2025-01-16T02:26+0300

финансы

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Фондовый рынок США в 2025 году ожидает коррекция, при этом все больше ликвидности будет перетекать в цифровые финансовые активы, - биткоин в этих условиях может достигать 150 тысяч долларов при высокой волатильности, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2025. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости. "На фондовом рынке США в 2025 году ожидается коррекция. Индекс S&P 500 может достичь уровня 6200-6300 пунктов, а затем снизиться в район 5600. Торговые ограничения ударят по прибыли транснациональных корпораций, ориентированных на глобальную экономику. Кроме того, бизнес будет испытывать трудности с рефинансированием долгов при высоком по американским меркам уровне ставок", - говорится в документе. Авторы поясняют, что во время пандемии COVID-19 американские компании выпускали пятилетние облигации, и в 2025 году настанет срок погашения значительного объема этих бондов. "Не все смогут рефинансировать их под 4-5%, а для проблемных компаний ставка будет еще выше. Это окажет дополнительное негативное влияние на настроения на рынке акций", - полагают они. При этом эксперты прогнозируют, что благоприятная регуляторная среда при новом президенте США будут способствовать росту криптовалютного рынка. Они отмечают, что появление сторонников криптовалют в команде Дональда Трампа, а также его планы создания стратегического национального резерва биткоинов уже подогрели оптимизм инвесторов. "На фоне смягчения денежно-кредитной политики в предстоящем году возросшая ликвидность в финансовой системе может перетекать в цифровые активы. Согласно прогнозам, в 2025 году биткоин будет торговаться в диапазоне от $75,5 тысяч до $150 тысяч, но вероятна высокая волатильность и коррекция", - говорится в докладе. Рисками для биткоина авторы назвали эскалацию геополитических конфликтов, что снизит спрос инвесторов на высокорисковые активы, а также более медленную, чем ожидалось, реализацию политики поддержки криптовалют. "С другой стороны, стимулирование майнинга в США приведет к суммарному увеличению предложения на рынке криптовалют, что окажет понижательное давление на их стоимость", - предупреждают эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, дональд трамп