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Оптимизм на вечерней сессии - 16.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250116/rynok-854237552.html
Оптимизм на вечерней сессии
Оптимизм на вечерней сессии - 16.01.2025, ПРАЙМ
Оптимизм на вечерней сессии
Индекс МосБиржи на основных торгах в среду просел на 0,58% до 2842 п., тем не менее на вечерней сессии развернулся и показал рост на 1,49% после выхода данных о | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T08:58+0300
2025-01-16T08:58+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854237552.jpg?1737007093
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на основных торгах в среду просел на 0,58% до 2842 п., тем не менее на вечерней сессии развернулся и показал рост на 1,49% после выхода данных о замедлении инфляции в декабре. Индекс RGBI опустился на 0,3%, постепенное снижение на рынке ОФЗ непрерывно продолжается с начала года.Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года. Средневзвешенная цена размещения составила 79,1585% от номинала, что соответствует доходности 16,8% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 4,13 млрд руб. по номиналу при спросе на 10,14 млрд руб. по номиналу.Рубль в среду слегка укрепился по отношению к юаню, на 0,26% на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, которые ускорили рост. Опубликованная статистика по запасам нефти в США поддерживает текущий тренд на восстановление нефтяных котировок. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,96 млн барр. до 412,68 млн барр., тогда как эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. барр.Россия, по данным ОПЕК, в декабре снизила добычу нефти на 6 тыс. б/с до 8,985 млн б/с, добывая на 7 тыс. б/с выше оговоренного уровня. В общем 19 стран в составе ОПЕК+ в декабре добывали вместе 35,163 млн б/с, что на 67 тыс. б/с меньше, чем в ноябре и на 285 тыс. б/с ниже запланированного в рамках обязательств уровня. Тем временем, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с до 105,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. Ожидается, что рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивым пробегом автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок и автопарка на дизтопливе.В России вышли свежие данные по инфляции, которые приободрили инвесторов на вечерней сессии на рынке акций. Инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% по сравнению с 1,43% в ноябре, что ниже ожиданий рынка. Консенсус-прогноз ведущих экономистов предполагал инфляцию в декабре на уровне 1,57%. В целом за 2024 год инфляция, составила 9,52% по сравнению с 7,42% в 2023 году, что выше официальных прогнозов. С учетом значительного роста процентных ставок и охлаждения активности в потребительском кредитовании в конце декабря, текущая жёсткая денежно-кредитная политика формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции. Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет избежать повышения ключевой ставки на заседании в феврале.
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Иван Ефанов
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:58 16.01.2025
 

Оптимизм на вечерней сессии

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи на основных торгах в среду просел на 0,58% до 2842 п., тем не менее на вечерней сессии развернулся и показал рост на 1,49% после выхода данных о замедлении инфляции в декабре. Индекс RGBI опустился на 0,3%, постепенное снижение на рынке ОФЗ непрерывно продолжается с начала года.
Минфин провел аукцион по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года. Средневзвешенная цена размещения составила 79,1585% от номинала, что соответствует доходности 16,8% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 4,13 млрд руб. по номиналу при спросе на 10,14 млрд руб. по номиналу.
Рубль в среду слегка укрепился по отношению к юаню, на 0,26% на фоне позитивной динамики нефтяных котировок, которые ускорили рост. Опубликованная статистика по запасам нефти в США поддерживает текущий тренд на восстановление нефтяных котировок. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,96 млн барр. до 412,68 млн барр., тогда как эксперты ожидали снижения запасов нефти на 850 тыс. барр.
Россия, по данным ОПЕК, в декабре снизила добычу нефти на 6 тыс. б/с до 8,985 млн б/с, добывая на 7 тыс. б/с выше оговоренного уровня. В общем 19 стран в составе ОПЕК+ в декабре добывали вместе 35,163 млн б/с, что на 67 тыс. б/с меньше, чем в ноябре и на 285 тыс. б/с ниже запланированного в рамках обязательств уровня. Тем временем, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,54 млн б/с и достиг 103,75 млн б/с; по итогам 2025 года он может увеличиться еще на 1,45 млн б/с до 105,2 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. Ожидается, что рост потребления в текущем году может быть подкреплен сильным спросом на авиаперевозки, а также устойчивым пробегом автотранспорта, в том числе в сегменте грузоперевозок и автопарка на дизтопливе.
В России вышли свежие данные по инфляции, которые приободрили инвесторов на вечерней сессии на рынке акций. Инфляция в России в декабре 2024 года составила 1,32% по сравнению с 1,43% в ноябре, что ниже ожиданий рынка. Консенсус-прогноз ведущих экономистов предполагал инфляцию в декабре на уровне 1,57%. В целом за 2024 год инфляция, составила 9,52% по сравнению с 7,42% в 2023 году, что выше официальных прогнозов. С учетом значительного роста процентных ставок и охлаждения активности в потребительском кредитовании в конце декабря, текущая жёсткая денежно-кредитная политика формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции. Если наметившаяся в декабре тенденция на замедление инфляции продолжится и в январе, можно будет избежать повышения ключевой ставки на заседании в феврале.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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