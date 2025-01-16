Рынок акций взлетел

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера на основной сессии был малоподвижен: отклонение в -0,5% и низкие обороты торгов. А вот на короткой вечерней сессии произошел резкий набор высоты на высокой ликвидности. Бенчмарк сделал +2%, закрытие выше 2900 п. — уровень 5-месячных максимумов, как и ожидалось. Теперь взор устремляется к круглым 3000 п. Позитив основан на более низкой инфляции и санкционном послаблении для банков и в ТЭК.Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+9,4%). Ралли на рекордных оборотах свыше 13 млрд руб. вызвано вероятностью публичного размещения акций "дочки" корпорации, что подразумевает рост монетизации стоимости всего бизнеса. Курс на бирже уже под 340 руб., краткосрочно легко может быть и 350 руб.Рубль прекратил падать — юань снизился до 13,9, на -0,3%, доллар просел к 102,8, на 0,6%, евро потерял 0,1%, до 106,1. Увеличение продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу и техническая перекупленность инвалют предопределили стабилизацию курса нацвалюты. Возможно, на всеобщем оптимизме относительно российских финансовых активов рубль еще немного укрепится.
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера на основной сессии был малоподвижен: отклонение в -0,5% и низкие обороты торгов. А вот на короткой вечерней сессии произошел резкий набор высоты на высокой ликвидности. Бенчмарк сделал +2%, закрытие выше 2900 п. — уровень 5-месячных максимумов, как и ожидалось. Теперь взор устремляется к круглым 3000 п. Позитив основан на более низкой инфляции и санкционном послаблении для банков и в ТЭК.
Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+9,4%). Ралли на рекордных оборотах свыше 13 млрд руб. вызвано вероятностью публичного размещения акций "дочки" корпорации, что подразумевает рост монетизации стоимости всего бизнеса. Курс на бирже уже под 340 руб., краткосрочно легко может быть и 350 руб.
Рубль прекратил падать — юань снизился до 13,9, на -0,3%, доллар просел к 102,8, на 0,6%, евро потерял 0,1%, до 106,1. Увеличение продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу и техническая перекупленность инвалют предопределили стабилизацию курса нацвалюты. Возможно, на всеобщем оптимизме относительно российских финансовых активов рубль еще немного укрепится.
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