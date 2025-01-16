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Рынок акций взлетел - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Рынок акций взлетел
Рынок акций взлетел - 16.01.2025, ПРАЙМ
Рынок акций взлетел
Индекс МосБиржи вчера на основной сессии был малоподвижен: отклонение в -0,5% и низкие обороты торгов. А вот на короткой вечерней сессии произошел резкий набор... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:56+0300
2025-01-16T09:56+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера на основной сессии был малоподвижен: отклонение в -0,5% и низкие обороты торгов. А вот на короткой вечерней сессии произошел резкий набор высоты на высокой ликвидности. Бенчмарк сделал +2%, закрытие выше 2900 п. — уровень 5-месячных максимумов, как и ожидалось. Теперь взор устремляется к круглым 3000 п. Позитив основан на более низкой инфляции и санкционном послаблении для банков и в ТЭК.Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+9,4%). Ралли на рекордных оборотах свыше 13 млрд руб. вызвано вероятностью публичного размещения акций "дочки" корпорации, что подразумевает рост монетизации стоимости всего бизнеса. Курс на бирже уже под 340 руб., краткосрочно легко может быть и 350 руб.Рубль прекратил падать — юань снизился до 13,9, на -0,3%, доллар просел к 102,8, на 0,6%, евро потерял 0,1%, до 106,1. Увеличение продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу и техническая перекупленность инвалют предопределили стабилизацию курса нацвалюты. Возможно, на всеобщем оптимизме относительно российских финансовых активов рубль еще немного укрепится.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:56 16.01.2025
 

Рынок акций взлетел

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи вчера на основной сессии был малоподвижен: отклонение в -0,5% и низкие обороты торгов. А вот на короткой вечерней сессии произошел резкий набор высоты на высокой ликвидности. Бенчмарк сделал +2%, закрытие выше 2900 п. — уровень 5-месячных максимумов, как и ожидалось. Теперь взор устремляется к круглым 3000 п. Позитив основан на более низкой инфляции и санкционном послаблении для банков и в ТЭК.
Сильнее рынка — акции медиахолдинга ВК (+9,4%). Ралли на рекордных оборотах свыше 13 млрд руб. вызвано вероятностью публичного размещения акций "дочки" корпорации, что подразумевает рост монетизации стоимости всего бизнеса. Курс на бирже уже под 340 руб., краткосрочно легко может быть и 350 руб.
Рубль прекратил падать — юань снизился до 13,9, на -0,3%, доллар просел к 102,8, на 0,6%, евро потерял 0,1%, до 106,1. Увеличение продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу и техническая перекупленность инвалют предопределили стабилизацию курса нацвалюты. Возможно, на всеобщем оптимизме относительно российских финансовых активов рубль еще немного укрепится.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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