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Российский рынок акций растет на старте торгов
Российский рынок акций растет на старте торгов - 16.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на старте торгов
Российский рынок акций в начале торгов четверга растет 1,96%, следует из данных Московской биржи. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:05+0300
2025-01-16T10:05+0300
2025-01-16T10:07+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга растет 1,96%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.05 мск растет на 1,96%, до 2 898,56 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 2,33%, до 963,45 пункта.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций растет на старте торгов
Российский рынок акций на старте торгов растет на 2,24%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга растет 1,96%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск растет на 1,96%, до 2 898,56 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 2,33%, до 963,45 пункта.