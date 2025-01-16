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Российский рынок акций уверенно растет в первые часы торгов

Российский рынок акций уверенно растет в первые часы торгов - 16.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций уверенно растет в первые часы торгов

Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:03+0300

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2025-01-16T12:03+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост в первые часы торгов четверга, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.47 мск растет на 2,28%, до 2 907,66 пункта. В частности, заметно растут в цене акции "Абрау Дюрсо" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,99%), ОГК-2 (+2,96%), "Самолета" (+2,93%). При этом ощутимое снижение демонстрируют акции Московского кредитного банка (-1,15%), ОВК (-0,94%), "Распадской" (-0,82%), "Новабев групп" (-0,77%). "После консолидации с начала недели перекупленности нет, и можно продолжать движение вверх. Так что если рынку удастся сегодня хотя бы чуть-чуть подрасти, то дорога на "круглые" 3 000 пунктов будет открыта. Там ждем мощную фиксацию прибыли", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". "По нашему мнению, рынок акций в целом сохраняет настрой на рост, причем неплохой, - удержание индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, важного с технической точки зрения, открывает дорогу к следующей цели роста, району 3 060-3 090 пунктов. Индекс Мосбиржи сегодня, по нашему мнению, закрепится в диапазоне 2 900-3 000 пунктов, будет тяготеть к развитию роста. Рассчитываем на сохранение спроса на ключевые "фишки", ждем более уверенный рост отстающих бумаг, в частности сталелитейщиков, "Газпром нефти" и "Роснефти", а также идей роста в первую очередь hi-tech", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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российский рынок акций