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В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа

В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа - 16.01.2025, ПРАЙМ

В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа

Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:28+0300

2025-01-16T14:28+0300

2025-01-16T14:28+0300

политика

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поставки газа

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ. Захарова отметила, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке США.

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сша, россия, мид, мария захарова, поставки газа, спг