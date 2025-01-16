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В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа
В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа - 16.01.2025, ПРАЙМ
В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа
Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:28+0300
2025-01-16T14:28+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ. Захарова отметила, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке США.
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сша, россия, мид, мария захарова, поставки газа, спг
Политика, США, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, поставки газа, СПГ
В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа
Захарова: США и Украина пытаются освободить рынок ЕС для американского СПГ
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ.
Захарова отметила, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке США.
Эксперт: санкции против СПГ могут сыграть злую шутку с американцами