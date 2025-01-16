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В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа - 16.01.2025, ПРАЙМ
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В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа
В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа - 16.01.2025, ПРАЙМ
В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа
Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:28+0300
2025-01-16T14:28+0300
политика
сша
россия
мид
мария захарова
поставки газа
спг
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ. Захарова отметила, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке США.
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сша, россия, мид, мария захарова, поставки газа, спг
Политика, США, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, поставки газа, СПГ
14:28 16.01.2025
 
В МИД оценили действия США и Украины по захвату европейского рынка газа

Захарова: США и Украина пытаются освободить рынок ЕС для американского СПГ

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон и Киев делают все, чтобы прекратить поставки газа из России в Европу и расчистить рынок для дорогого американского СПГ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского СПГ.
Захарова отметила, что есть все основания полагать, что атака на компрессорную станцию "Турецкого потока" была совершена по наводке США.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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Вчера, 06:46
 
ПолитикаСШАРОССИЯМИДМария Захаровапоставки газаСПГ
 
 
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