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Российский рынок акций вырос на 2,4 процента

Российский рынок акций вырос на 2,4 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 2,4 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:58+0300

2025-01-16T18:58+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 2,4%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,40%, до 2911,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,44% до 964,49 пункта, долларовый РТС - на 2,84%, до 895,83 пункта.

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2025

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс