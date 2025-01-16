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Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/rynok-854262936.html
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП - 16.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга, отыгрывая позитивные данные по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:50+0300
2025-01-16T19:50+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга, отыгрывая позитивные данные по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,4%, до 2911,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,44%, до 964,49 пункта, долларовый РТС - на 2,84%, до 895,83 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ВЫРОС Российский рынок акций стал активно расти еще с вечера среды, как только стали известны данные по инфляции, и закрепился выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. С утра эта тенденция получила развитие на фоне ослабления опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которая в последнее время давит на котировки российских акций. "Индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный рост на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в декабре и смягчения санкций США в отношении ряда российских банков и отдельных компаний топливно-энергетического сектора", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги девелоперов: ПИКа (+7%) и "Самолета" (+4,6%), сильно зависимые от ключевой ставки. Также подорожали акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+5,4%), ВТБ (+3,2%). Упали в цене бумаги ММК (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Новатэка" (-1,1%), АФК "Система" (-0,8%). Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 1,8%, до 80,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,2%, до 108,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок стремился к локальным максимумам и впервые с прошлого года превысил 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что в целом подтверждает перспективы его роста как минимум в район 3000 пунктов при наличии благоприятных геополитических и монетарных факторов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление активами" рассматривает диапазон 2900-3000 пунктов по индексу Мосбиржи как зону сопротивления росту. "Для того чтобы ее пройти, нужно больше информации, подтверждающей окончание цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:50 16.01.2025
 
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП

Российский рынок акций вырос на 2,4% на ослаблении опасений ужесточения ДКП

© Unsplash/Dimitri KarastelevКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга, отыгрывая позитивные данные по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,4%, до 2911,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,44%, до 964,49 пункта, долларовый РТС - на 2,84%, до 895,83 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ВЫРОС

Российский рынок акций стал активно расти еще с вечера среды, как только стали известны данные по инфляции, и закрепился выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. С утра эта тенденция получила развитие на фоне ослабления опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которая в последнее время давит на котировки российских акций.
"Индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный рост на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в декабре и смягчения санкций США в отношении ряда российских банков и отдельных компаний топливно-энергетического сектора", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги девелоперов: ПИКа (+7%) и "Самолета" (+4,6%), сильно зависимые от ключевой ставки. Также подорожали акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+5,4%), ВТБ (+3,2%). Упали в цене бумаги ММК (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Новатэка" (-1,1%), АФК "Система" (-0,8%).
Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 1,8%, до 80,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,2%, до 108,9 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок стремился к локальным максимумам и впервые с прошлого года превысил 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что в целом подтверждает перспективы его роста как минимум в район 3000 пунктов при наличии благоприятных геополитических и монетарных факторов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление активами" рассматривает диапазон 2900-3000 пунктов по индексу Мосбиржи как зону сопротивления росту. "Для того чтобы ее пройти, нужно больше информации, подтверждающей окончание цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля
19:08
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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