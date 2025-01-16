https://1prime.ru/20250116/rynok-854262936.html
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП - 16.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга, отыгрывая позитивные данные по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:50+0300
2025-01-16T19:50+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга, отыгрывая позитивные данные по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,4%, до 2911,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,44%, до 964,49 пункта, долларовый РТС - на 2,84%, до 895,83 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ВЫРОС Российский рынок акций стал активно расти еще с вечера среды, как только стали известны данные по инфляции, и закрепился выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. С утра эта тенденция получила развитие на фоне ослабления опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которая в последнее время давит на котировки российских акций. "Индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный рост на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в декабре и смягчения санкций США в отношении ряда российских банков и отдельных компаний топливно-энергетического сектора", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги девелоперов: ПИКа (+7%) и "Самолета" (+4,6%), сильно зависимые от ключевой ставки. Также подорожали акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+5,4%), ВТБ (+3,2%). Упали в цене бумаги ММК (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Новатэка" (-1,1%), АФК "Система" (-0,8%). Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 1,8%, до 80,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,2%, до 108,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок стремился к локальным максимумам и впервые с прошлого года превысил 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что в целом подтверждает перспективы его роста как минимум в район 3000 пунктов при наличии благоприятных геополитических и монетарных факторов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление активами" рассматривает диапазон 2900-3000 пунктов по индексу Мосбиржи как зону сопротивления росту. "Для того чтобы ее пройти, нужно больше информации, подтверждающей окончание цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос на ослаблении опасений насчет ужесточения ДКП
Российский рынок акций вырос на 2,4% на ослаблении опасений ужесточения ДКП
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов четверга, отыгрывая позитивные данные по инфляции, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 2,4%, до 2911,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,44%, до 964,49 пункта, долларовый РТС - на 2,84%, до 895,83 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Российский рынок акций стал активно расти еще с вечера среды, как только стали известны данные по инфляции, и закрепился выше 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. С утра эта тенденция получила развитие на фоне ослабления опасений по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, которая в последнее время давит на котировки российских акций.
"Индекс Мосбиржи в четверг показал уверенный рост на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в декабре и смягчения санкций США в отношении ряда российских банков и отдельных компаний топливно-энергетического сектора", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги девелоперов: ПИКа (+7%) и "Самолета" (+4,6%), сильно зависимые от ключевой ставки. Также подорожали акции "Аэрофлота" (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+5,4%), ВТБ (+3,2%). Упали в цене бумаги ММК (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Новатэка" (-1,1%), АФК "Система" (-0,8%).
Стоимость нефти к 19.39 мск снижалась на 1,8%, до 80,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) терял 0,2%, до 108,9 пункта.
Российский рынок стремился к локальным максимумам и впервые с прошлого года превысил 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, что в целом подтверждает перспективы его роста как минимум в район 3000 пунктов при наличии благоприятных геополитических и монетарных факторов, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Михаил Армяков из УК "РСХБ Управление активами" рассматривает диапазон 2900-3000 пунктов по индексу Мосбиржи как зону сопротивления росту. "Для того чтобы ее пройти, нужно больше информации, подтверждающей окончание цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ", - добавляет он.
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля