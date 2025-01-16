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"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250116/samolet-854258195.html
"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей
"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей
Девелопер "Самолет" направит до 10 миллиардов рублей на выкуп своих облигаций, сообщила пресс-служба компании. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:46+0300
2025-01-16T17:46+0300
экономика
группа самолет
выкуп
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" направит до 10 миллиардов рублей на выкуп своих облигаций, сообщила пресс-служба компании. "Группа "Самолет" сообщает о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Компания планирует направить на реализацию программы до 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Как уточняется в нем, держатели могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля включительно. Компания определит цену выкупа до 4 февраля. Агентом по приобретению облигаций станет "Совкомбанк", добавляется в сообщении. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
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группа самолет, выкуп
Экономика, группа Самолет, выкуп
17:46 16.01.2025
 
"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей

"Самолет" направит на выкуп облигаций четырех выпусков до 10 миллиардов рублей

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" направит до 10 миллиардов рублей на выкуп своих облигаций, сообщила пресс-служба компании.
"Группа "Самолет" сообщает о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Компания планирует направить на реализацию программы до 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Как уточняется в нем, держатели могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля включительно. Компания определит цену выкупа до 4 февраля.
Агентом по приобретению облигаций станет "Совкомбанк", добавляется в сообщении.
"Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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15:33
 
Экономикагруппа Самолетвыкуп
 
 
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