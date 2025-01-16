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"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей

"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Самолет" направит на выкуп облигаций до десяти миллиардов рублей

Девелопер "Самолет" направит до 10 миллиардов рублей на выкуп своих облигаций, сообщила пресс-служба компании. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:46+0300

2025-01-16T17:46+0300

2025-01-16T17:46+0300

экономика

группа самолет

выкуп

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" направит до 10 миллиардов рублей на выкуп своих облигаций, сообщила пресс-служба компании. "Группа "Самолет" сообщает о запуске программы по выкупу четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Компания планирует направить на реализацию программы до 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Как уточняется в нем, держатели могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля включительно. Компания определит цену выкупа до 4 февраля. Агентом по приобретению облигаций станет "Совкомбанк", добавляется в сообщении. "Самолет" - один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке, а также в других регионах. Основные акционеры компании - Михаил Кенин и Павел Голубков.

https://1prime.ru/20250116/minfin-854251427.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

группа самолет, выкуп