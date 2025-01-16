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Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России
Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:25+0300
2025-01-16T10:31+0300
экономика
ес
россия
украина
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России, особенно в отношении металлургической промышленности."Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.)", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное". Украина же старается сократить этот период и объем продукции, которую Россия может экспортировать. Посол также отметил, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке и успешно адаптируются к изменяющимся условиям, улучшая качество продукции и переходя на гранулированные удобрения.В то же время, Россия утверждает, что справится с санкциями, которые продолжают усиливаться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, которая уже нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Западные страны же неоднократно заявляли, что санкции неэффективны.
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ес, россия, украина
Экономика, ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА
10:25 16.01.2025 (обновлено: 10:31 16.01.2025)
 
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России

Посол Украины: в ЕС сопротивляются ужесточению санкций против металлургии России

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России, особенно в отношении металлургической промышленности.
"Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.)", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное".
Украина же старается сократить этот период и объем продукции, которую Россия может экспортировать. Посол также отметил, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке и успешно адаптируются к изменяющимся условиям, улучшая качество продукции и переходя на гранулированные удобрения.
В то же время, Россия утверждает, что справится с санкциями, которые продолжают усиливаться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, которая уже нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Западные страны же неоднократно заявляли, что санкции неэффективны.
Русал - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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ЭкономикаЕСРОССИЯУКРАИНА
 
 
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