https://1prime.ru/20250116/sanktsii-854239949.html
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России
Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:25+0300
2025-01-16T10:25+0300
2025-01-16T10:31+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России, особенно в отношении металлургической промышленности."Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.)", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное". Украина же старается сократить этот период и объем продукции, которую Россия может экспортировать. Посол также отметил, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке и успешно адаптируются к изменяющимся условиям, улучшая качество продукции и переходя на гранулированные удобрения.В то же время, Россия утверждает, что справится с санкциями, которые продолжают усиливаться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, которая уже нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Западные страны же неоднократно заявляли, что санкции неэффективны.
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ес, россия, украина
Экономика, ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА
Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России
Посол Украины: в ЕС сопротивляются ужесточению санкций против металлургии России
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России, особенно в отношении металлургической промышленности.
"Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.)", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное".
Украина же старается сократить этот период и объем продукции, которую Россия может экспортировать. Посол также отметил, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке и успешно адаптируются к изменяющимся условиям, улучшая качество продукции и переходя на гранулированные удобрения.
В то же время, Россия утверждает, что справится с санкциями, которые продолжают усиливаться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, которая уже нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Западные страны же неоднократно заявляли, что санкции неэффективны.
Эксперт оценил влияние санкций на российский алюминий на ЕС