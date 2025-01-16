https://1prime.ru/20250116/sanktsii-854239949.html

Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России

Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России - 16.01.2025, ПРАЙМ

Украина пожаловалась на нежелание ЕС ужесточать санкции против России

Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России,... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:25+0300

2025-01-16T10:25+0300

2025-01-16T10:31+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов выразил недовольство некоторыми странами Евросоюза, которые противятся усилению экономических санкций против России, особенно в отношении металлургической промышленности."Они (некоторые страны ЕС – ред.) пролоббировали… исключение санкционного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического (комплекса - ред.)", - приводит слова Ченцова украинский телеканал "Общественное". Украина же старается сократить этот период и объем продукции, которую Россия может экспортировать. Посол также отметил, что российские компании увеличили свою долю на европейском рынке и успешно адаптируются к изменяющимся условиям, улучшая качество продукции и переходя на гранулированные удобрения.В то же время, Россия утверждает, что справится с санкциями, которые продолжают усиливаться. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России является стратегией Запада, которая уже нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Западные страны же неоднократно заявляли, что санкции неэффективны.

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