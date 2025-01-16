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Венгрия призвала ЕС обсудить с Трампом продление санкций против России

Венгрия призвала ЕС обсудить с Трампом продление санкций против России - 16.01.2025, ПРАЙМ

Венгрия призвала ЕС обсудить с Трампом продление санкций против России

санкции

2025-01-16T16:51+0300

2025-01-16T16:51+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Решение о продлении режима антироссийских санкций Евросоюза на последующие полгода должно приниматься после консультаций с администрацией нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после его вступления в должность, заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока. "Я думаю, вполне естественно, что, прежде чем принимать решение о продлении еще на шесть месяцев, мы должны спросить у новой администрации США, как они видят будущее режима санкций", - приводит агентство Reuters сказанные министром слова.В декабре 2024 года Bloomberg сообщало, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что решит, поддерживать ли продление санкций, после инаугурации Трампа 20 января. Евросоюз ввел 15 раундов антироссийских санкций, которые надлежит продлевать каждые полгода. Следующее продление запланировано на конец января, через 11 дней вступления Трампа в должность. Агентство отмечало, что ранее процедура носила рутинный характер, онако она требует единогласной поддержки 27 стран-членов Евросоюза, и Орбан в состоянии наложить вето на продление. Ранее Орбан сообщал, что санкции против РФ нужно как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, однако в Евросоюзе с этим согласны всего пара стран.

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ес, россия, сша, дональд трамп, венгрия, санкции против рф