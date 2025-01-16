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Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg - 16.01.2025, ПРАЙМ
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg
Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T16:53+0300
2025-01-16T16:53+0300
политика
россия
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, говорится в материале издания Bloomberg."Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — сказано в тексте публикации.Предполагается, что стратегия будет варьироваться в зависимости от стадии возможной сделки. Если соглашение о прекращении конфликта осуществимо, то санкции могут быть ослаблены или заменены "мерами доброй воли" в отношении российских нефтяных компаний.Второй вариант предусматривает усиление санкций, чтобы оказать давление на Россию. Трамп ранее выразил надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие полгода, признавая, что урегулирование украинского конфликта будет сложной задачей.
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россия, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, Дональд Трамп, США
16:53 16.01.2025
 
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg

Bloomberg : команда Трампа готовит план по санкциям по РФ для урегулирования на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, говорится в материале издания Bloomberg.
"Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — сказано в тексте публикации.
Предполагается, что стратегия будет варьироваться в зависимости от стадии возможной сделки. Если соглашение о прекращении конфликта осуществимо, то санкции могут быть ослаблены или заменены "мерами доброй воли" в отношении российских нефтяных компаний.
Второй вариант предусматривает усиление санкций, чтобы оказать давление на Россию. Трамп ранее выразил надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие полгода, признавая, что урегулирование украинского конфликта будет сложной задачей.
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ПолитикаРОССИЯДональд ТрампСША
 
 
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