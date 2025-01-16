https://1prime.ru/20250116/sanktsii-854256167.html
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg - 16.01.2025, ПРАЙМ
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg
Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T16:53+0300
2025-01-16T16:53+0300
2025-01-16T16:53+0300
политика
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, говорится в материале издания Bloomberg."Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — сказано в тексте публикации.Предполагается, что стратегия будет варьироваться в зависимости от стадии возможной сделки. Если соглашение о прекращении конфликта осуществимо, то санкции могут быть ослаблены или заменены "мерами доброй воли" в отношении российских нефтяных компаний.Второй вариант предусматривает усиление санкций, чтобы оказать давление на Россию. Трамп ранее выразил надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие полгода, признавая, что урегулирование украинского конфликта будет сложной задачей.
https://1prime.ru/20250116/sanktsii-854239949.html
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россия, дональд трамп, сша
Политика, РОССИЯ, Дональд Трамп, США
Команда Трампа готовит план по санкциям против России, пишет Bloomberg
Bloomberg : команда Трампа готовит план по санкциям по РФ для урегулирования на Украине
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ.
Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, говорится
в материале издания Bloomberg.
"Советники избранного президента Дональда Трампа создают обширную стратегию по санкциям для содействия дипломатическому соглашению между Россией и Украиной в ближайшие месяцы", — сказано в тексте публикации.
Предполагается, что стратегия будет варьироваться в зависимости от стадии возможной сделки. Если соглашение о прекращении конфликта осуществимо, то санкции могут быть ослаблены или заменены "мерами доброй воли" в отношении российских нефтяных компаний.
Второй вариант предусматривает усиление санкций, чтобы оказать давление на Россию. Трамп ранее выразил надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие полгода, признавая, что урегулирование украинского конфликта будет сложной задачей.
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