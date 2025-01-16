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СМИ: администрация Трампа может ввести крупный пакет санкций против Ирана

СМИ: администрация Трампа может ввести крупный пакет санкций против Ирана - 16.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: администрация Трампа может ввести крупный пакет санкций против Ирана

Команда избранного президента США Дональда Трампа придерживается идеи возвращения политики максимального давления на Иран, а будущая администрация может ввести... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:00+0300

2025-01-16T17:00+0300

2025-01-16T17:00+0300

экономика

сша

иран

санкции против рф

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Команда избранного президента США Дональда Трампа придерживается идеи возвращения политики максимального давления на Иран, а будущая администрация может ввести крупный пакет санкций в отношении Тегерана уже в феврале, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Крупный санкционный пакет, под который попадут важные игроки нефтяной индустрии, он может быть принят уже в феврале", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, отмечается, что в рамках подготавливаемой санкционной стратегии команда Трампа также рассматривает варианты в отношении и Венесуэлы. Ранее помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран открыт к переговорам с будущей администрацией победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, но не пойдет на уступки даже в случае максимального давления.

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сша, иран, санкции против рф