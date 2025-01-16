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Кандидат на пост главы Минфина США поддержал новые санкции против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Кандидат на пост главы Минфина США поддержал новые санкции против России
Кандидат на пост главы Минфина США поддержал новые санкции против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Кандидат на пост главы Минфина США поддержал новые санкции против России
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент выразил готовность поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T20:13+0300
2025-01-16T20:13+0300
политика
сша
санкции против рф
минфин сша
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ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент выразил готовность поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение станет частью стратегии избранного президента страны Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Бессент заявил в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры, что если его утвердят и Трамп запросит усиление санкций в рамках своей стратегии по завершению конфликта на Украине, то он полностью поддержит "повышение их уровня, особенно в отношении российских нефтяных гигантов, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров". Он отметил, что считает предыдущие меры санкционного давления "недостаточными". Бессент также подверг критике подход предыдущей администрации к вопросу санкций, заявив, что она избегала более жестких мер из-за опасений роста цен на энергоносители перед выборами. "Я недоумеваю, почему советник по нацбезопасности Джейк Салливан, покидая свою должность, поднимает уровень санкций на российские нефтяные компании, тогда как во время своей работы он избегал этого. Цены на нефть в США уже выросли на 9% за этот месяц", – добавил он. Бессент подчеркнул, что "трагедия, происходящая на Украине, является одной из величайших трагедий его взрослой жизни", и он намерен использовать инструменты минфина для ее скорейшего завершения, если его кандидатура будет утверждена.
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сша, санкции против рф, минфин сша
Политика, США, санкции против РФ, Минфин США
20:13 16.01.2025
 
Кандидат на пост главы Минфина США поддержал новые санкции против России

Кандидат на пост главы Минфина США Бессент поддержал новые санкции против России

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент выразил готовность поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение станет частью стратегии избранного президента страны Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине.
Бессент заявил в ходе слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры, что если его утвердят и Трамп запросит усиление санкций в рамках своей стратегии по завершению конфликта на Украине, то он полностью поддержит "повышение их уровня, особенно в отношении российских нефтяных гигантов, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров".
Он отметил, что считает предыдущие меры санкционного давления "недостаточными". Бессент также подверг критике подход предыдущей администрации к вопросу санкций, заявив, что она избегала более жестких мер из-за опасений роста цен на энергоносители перед выборами.
"Я недоумеваю, почему советник по нацбезопасности Джейк Салливан, покидая свою должность, поднимает уровень санкций на российские нефтяные компании, тогда как во время своей работы он избегал этого. Цены на нефть в США уже выросли на 9% за этот месяц", – добавил он.
Бессент подчеркнул, что "трагедия, происходящая на Украине, является одной из величайших трагедий его взрослой жизни", и он намерен использовать инструменты минфина для ее скорейшего завершения, если его кандидатура будет утверждена.
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