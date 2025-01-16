https://1prime.ru/20250116/sberbank-854245332.html

"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих

"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих

Сбербанк выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих: на ней размещены большой выпуклый логотип банка и буква "Д" (дебетовая карта) кириллицей и шрифтом... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:14+0300

2025-01-16T13:14+0300

2025-01-16T13:14+0300

россия

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих: на ней размещены большой выпуклый логотип банка и буква "Д" (дебетовая карта) кириллицей и шрифтом Брайля, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. "Сбер представил дебетовую банковскую карту для незрячих. На тактильной "СберКарте" размещены большой выпуклый логотип банка и буква Д (дебетовая карта) на кириллице и на Брайле. Благодаря этой маркировке подобную карту легко выделить среди других", - сообщили в банке. В пресс-службе добавили, что с запуском такой карты Сбербанк теперь предлагает людям с особенностями зрения комплексное решение, включающее платёжные терминалы, ПИН-код на которых можно ввести шрифтом Брайля, а также "говорящие" банкоматы, для пользования которыми достаточно подключить обычные наушники в разъём устройства и следовать аудиоинструкции. "Наши исследования показали, что клиентам с особенностями зрения довольно сложно различать карты, которые одновременно лежат в бумажнике: банковские, транспортные, дисконтные. Нам нужно было найти решение, которое позволит отличить банковскую карту от небанковской, карту одного банка от карты другого банка, кредитную от дебетовой, вставить карту в банкомат нужной стороной", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Артем Алешкин. По его словам, банк создал решение для незрячих с разным жизненным опытом, потому что люди, которые не видят с рождения или раннего детства, обычно знают шрифт Брайля, но не знают кириллических букв. И наоборот: люди, утратившие зрение во взрослом возрасте, не всегда могут читать по Брайлю, но понимают выпуклые кириллические буквы, написанные крупно, поэтому на карте есть маркировка на двух шрифтах сразу.

https://1prime.ru/20250111/sberbank-854132117.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк