https://1prime.ru/20250116/sberbank-854245332.html
"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих
"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих
Сбербанк выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих: на ней размещены большой выпуклый логотип банка и буква "Д" (дебетовая карта) кириллицей и шрифтом... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:14+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих: на ней размещены большой выпуклый логотип банка и буква "Д" (дебетовая карта) кириллицей и шрифтом Брайля, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. "Сбер представил дебетовую банковскую карту для незрячих. На тактильной "СберКарте" размещены большой выпуклый логотип банка и буква Д (дебетовая карта) на кириллице и на Брайле. Благодаря этой маркировке подобную карту легко выделить среди других", - сообщили в банке. В пресс-службе добавили, что с запуском такой карты Сбербанк теперь предлагает людям с особенностями зрения комплексное решение, включающее платёжные терминалы, ПИН-код на которых можно ввести шрифтом Брайля, а также "говорящие" банкоматы, для пользования которыми достаточно подключить обычные наушники в разъём устройства и следовать аудиоинструкции. "Наши исследования показали, что клиентам с особенностями зрения довольно сложно различать карты, которые одновременно лежат в бумажнике: банковские, транспортные, дисконтные. Нам нужно было найти решение, которое позволит отличить банковскую карту от небанковской, карту одного банка от карты другого банка, кредитную от дебетовой, вставить карту в банкомат нужной стороной", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Артем Алешкин. По его словам, банк создал решение для незрячих с разным жизненным опытом, потому что люди, которые не видят с рождения или раннего детства, обычно знают шрифт Брайля, но не знают кириллических букв. И наоборот: люди, утратившие зрение во взрослом возрасте, не всегда могут читать по Брайлю, но понимают выпуклые кириллические буквы, написанные крупно, поэтому на карте есть маркировка на двух шрифтах сразу.
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россия, сбербанк
"Сбер" выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих
Сбербанк выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил дебетовую банковскую карту для незрячих: на ней размещены большой выпуклый логотип банка и буква "Д" (дебетовая карта) кириллицей и шрифтом Брайля, рассказали РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"Сбер представил дебетовую банковскую карту для незрячих. На тактильной "СберКарте" размещены большой выпуклый логотип банка и буква Д (дебетовая карта) на кириллице и на Брайле. Благодаря этой маркировке подобную карту легко выделить среди других", - сообщили в банке.
В пресс-службе добавили, что с запуском такой карты Сбербанк теперь предлагает людям с особенностями зрения комплексное решение, включающее платёжные терминалы, ПИН-код на которых можно ввести шрифтом Брайля, а также "говорящие" банкоматы, для пользования которыми достаточно подключить обычные наушники в разъём устройства и следовать аудиоинструкции.
"Наши исследования показали, что клиентам с особенностями зрения довольно сложно различать карты, которые одновременно лежат в бумажнике: банковские, транспортные, дисконтные. Нам нужно было найти решение, которое позволит отличить банковскую карту от небанковской, карту одного банка от карты другого банка, кредитную от дебетовой, вставить карту в банкомат нужной стороной", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Артем Алешкин.
По его словам, банк создал решение для незрячих с разным жизненным опытом, потому что люди, которые не видят с рождения или раннего детства, обычно знают шрифт Брайля, но не знают кириллических букв. И наоборот: люди, утратившие зрение во взрослом возрасте, не всегда могут читать по Брайлю, но понимают выпуклые кириллические буквы, написанные крупно, поэтому на карте есть маркировка на двух шрифтах сразу.
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