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Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений
Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений, по которому будет предусмотрена и... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:31+0300
2025-01-16T17:31+0300
экономика
россия
владимир путин
ндфл
налоговый вычет
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений, по которому будет предусмотрена и возможность получения налогового вычета по НДФЛ. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который проходил 4-5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля Согласно документу, будут определены параметры использования данного инструмента, а сумма вычета должна составить до 1 миллиона рублей в год . Срок исполнения поручения — 15 июля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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россия, владимир путин, ндфл, налоговый вычет
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, НДФЛ, налоговый вычет
17:31 16.01.2025
 
Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений

Путин поручил до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений, по которому будет предусмотрена и возможность получения налогового вычета по НДФЛ. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который проходил 4-5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля
Согласно документу, будут определены параметры использования данного инструмента, а сумма вычета должна составить до 1 миллиона рублей в год .
Срок исполнения поручения — 15 июля 2025 года.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинНДФЛналоговый вычет
 
 
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