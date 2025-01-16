https://1prime.ru/20250116/sberezheniya-854257869.html

Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений

Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений - 16.01.2025, ПРАЙМ

Путин поручил создать в России семейный инструмент сбережений

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений, по которому будет предусмотрена и... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:31+0300

2025-01-16T17:31+0300

2025-01-16T17:31+0300

экономика

россия

владимир путин

ндфл

налоговый вычет

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и ЦБ РФ до 15 июля обеспечить создание семейного инструмента сбережений, по которому будет предусмотрена и возможность получения налогового вычета по НДФЛ. Соответствующий перечень поручений по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!", который проходил 4-5 декабря 2024 года, опубликован на сайте Кремля Согласно документу, будут определены параметры использования данного инструмента, а сумма вычета должна составить до 1 миллиона рублей в год . Срок исполнения поручения — 15 июля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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россия, владимир путин, ндфл, налоговый вычет