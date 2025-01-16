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Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе - 16.01.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. Соответствующий документ разместили на сайте... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T20:29+0300
2025-01-16T21:10+0300
россия
призыв
указ президента рф
военные сборы
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.Согласно указу, в соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 г Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28.03.1998 г Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", глава государства постановил призывать в текущем году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках нацгвардии РФ, спасательных воинских формированиях МЧС РФ, органах госохраны и органах ФСБ.
https://1prime.ru/20250116/sberezheniya-854257869.html
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россия, призыв, указ президента рф, военные сборы
РОССИЯ, призыв, Указ президента РФ, военные сборы
20:29 16.01.2025 (обновлено: 21:10 16.01.2025)
 
Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян в запасе

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2025 году

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, в соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 г Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28.03.1998 г Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", глава государства постановил призывать в текущем году россиян, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках нацгвардии РФ, спасательных воинских формированиях МЧС РФ, органах госохраны и органах ФСБ.
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РОССИЯпризывУказ президента РФвоенные сборы
 
 
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