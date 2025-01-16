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В США заявили, что "щит" против России будет стоить союзникам больше 2% ВВП
В США заявили, что "щит" против России будет стоить союзникам больше 2% ВВП - 16.01.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что "щит" против России будет стоить союзникам больше 2% ВВП
Оборонные планы НАТО предполагают создание "щита" для защиты от России, это будет стоить союзникам больше 2% ВВП, заявил глава Военного комитета пльянса Роб... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T20:22+0300
2025-01-16T20:22+0300
2025-01-16T20:22+0300
сша
нато
расходы на оборону
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БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Оборонные планы НАТО предполагают создание "щита" для защиты от России, это будет стоить союзникам больше 2% ВВП, заявил глава Военного комитета пльянса Роб Бауэр."В последние годы мы оценили угрозу со стороны России. В результате были написаны наши оборонные планы, которые были созданы против угрозы со стороны России и террористических групп. Теперь мы знаем, что нам необходимо коллективно, чтобы защититься против этих угроз. Нам коллективно необходим, скажем так, щит. Мы находимся в процессе реализации оборонных планов, смотрим, что каждый союзник должен сделать, чтобы внести вклад в этот "щит"… В результате этой работы мы знаем, что нам требуется много, и это стоит больше чем 2 %", — сказал он.
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сша, нато, расходы на оборону
США, НАТО, расходы на оборону
В США заявили, что "щит" против России будет стоить союзникам больше 2% ВВП
Бауэр: НАТО создает "щит" против России, он будет стоить союзникам больше 2% ВВП
БРЮССЕЛЬ, 16 янв – ПРАЙМ. Оборонные планы НАТО предполагают создание "щита" для защиты от России, это будет стоить союзникам больше 2% ВВП, заявил глава Военного комитета пльянса Роб Бауэр.
"В последние годы мы оценили угрозу со стороны России. В результате были написаны наши оборонные планы, которые были созданы против угрозы со стороны России и террористических групп. Теперь мы знаем, что нам необходимо коллективно, чтобы защититься против этих угроз. Нам коллективно необходим, скажем так, щит. Мы находимся в процессе реализации оборонных планов, смотрим, что каждый союзник должен сделать, чтобы внести вклад в этот "щит"… В результате этой работы мы знаем, что нам требуется много, и это стоит больше чем 2 %", — сказал он.
В Венгрии назвали оборонные расходы стран НАТО в размере 5% ВВП нереальными