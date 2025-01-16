https://1prime.ru/20250116/serdyukova-854264731.html

США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова

США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова - 16.01.2025, ПРАЙМ

США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова

Вашингтон в четверг исключил из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T20:59+0300

2025-01-16T20:59+0300

2025-01-16T20:59+0300

политика

сша

анатолий сердюков

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон в четверг исключил из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. Согласно заявлению американского ведомства, список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами "были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем". Сердюков находился на посту министра обороны России с 2007 по 2012 годы. Его внесли в санкционный список США вместе с некоторыми членами его семьи в 2022 году.

https://1prime.ru/20250116/sanktsii-854256167.html

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сша, анатолий сердюков, санкции против рф