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США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова
США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова - 16.01.2025, ПРАЙМ
США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова
Вашингтон в четверг исключил из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T20:59+0300
2025-01-16T20:59+0300
2025-01-16T20:59+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон в четверг исключил из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина. Согласно заявлению американского ведомства, список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами "были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем". Сердюков находился на посту министра обороны России с 2007 по 2012 годы. Его внесли в санкционный список США вместе с некоторыми членами его семьи в 2022 году.
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сша, анатолий сердюков, санкции против рф
Политика, США, Анатолий Сердюков, санкции против РФ
США сняли санкции с дочери бывшего министра обороны России Сердюкова
США сняли санкции с дочери экс-министра обороны России Натальи Сердюковой
ВАШИНГТОН, 16 янв - ПРАЙМ. Вашингтон в четверг исключил из санкционного списка дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из реестра американского минфина.
Согласно заявлению американского ведомства, список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами "были внесены следующие удаления: Cердюкова Наталья Анатольевна <...>, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем".
Сердюков находился на посту министра обороны России с 2007 по 2012 годы. Его внесли в санкционный список США вместе с некоторыми членами его семьи в 2022 году.
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