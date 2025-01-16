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Южнокорейский суд решил оставить президента под арестом
Южнокорейский суд решил оставить президента под арестом - 16.01.2025, ПРАЙМ
Южнокорейский суд решил оставить президента под арестом
Центральный районный суд Сеула отклонил апелляцию адвокатов южнокорейского президента Юн Сок Ёля, которые настаивали на незаконности его задержания по... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:54+0300
2025-01-16T17:54+0300
2025-01-16T17:54+0300
южная корея
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СЕУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Центральный районный суд Сеула отклонил апелляцию адвокатов южнокорейского президента Юн Сок Ёля, которые настаивали на незаконности его задержания по уголовному делу о мятеже, и оставил главу государства под арестом, передает Рёнхап. "Запрос президента Юн Сок Ёля на проверку законности своего ареста в связи с утверждениями президента о "незаконном аресте" со стороны Управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) был сегодня отклонен судом", - говорится в сообщении.CIO в ближайшее время планирует запросить постановление суда о заключении главы государства под стражу. Защита президента 15 января направила апелляцию в Центральный районный суд Сеула на решение Западного райсуда, который два раза выдал ордера на арест. Адвокаты заявляли, что выдача ордера являлась незаконной. При этом Юн Сок Ёль решил не присутствовать лично на обжаловании в суде и проигнорировал требования следствия явиться на повторный допрос. Следователи в среду впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, однако действующего президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже в связи с введением по его указу 3-4 декабря 2024 года военного положения в республике. Сам глава государства назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития". Президент заявил, что не признает законности расследования, которое, по его словам, продемонстрировало, что правовая система Южной Кореи "полностью разрушена". На допросе в CIO глава государства отказался от дачи показаний.
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южная корея, суд
Южнокорейский суд решил оставить президента под арестом
Суд в Сеуле решил оставить президента Южной Кореи Юн Сок Ёля под арестом
СЕУЛ, 16 янв - ПРАЙМ. Центральный районный суд Сеула отклонил апелляцию адвокатов южнокорейского президента Юн Сок Ёля, которые настаивали на незаконности его задержания по уголовному делу о мятеже, и оставил главу государства под арестом, передает Рёнхап.
"Запрос президента Юн Сок Ёля на проверку законности своего ареста в связи с утверждениями президента о "незаконном аресте" со стороны Управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) был сегодня отклонен судом", - говорится в сообщении.
CIO в ближайшее время планирует запросить постановление суда о заключении главы государства под стражу.
Парламент Южной Кореи начал расследование по введению военного положения
Защита президента 15 января направила апелляцию в Центральный районный суд Сеула на решение Западного райсуда, который два раза выдал ордера на арест. Адвокаты заявляли, что выдача ордера являлась незаконной. При этом Юн Сок Ёль решил не присутствовать лично на обжаловании в суде и проигнорировал требования следствия явиться на повторный допрос.
Следователи в среду впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, однако действующего президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в мятеже в связи с введением по его указу 3-4 декабря 2024 года военного положения в республике. Сам глава государства назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития". Президент заявил, что не признает законности расследования, которое, по его словам, продемонстрировало, что правовая система Южной Кореи "полностью разрушена". На допросе в CIO глава государства отказался от дачи показаний.