https://1prime.ru/20250116/shvetsiya-854239668.html

Сотрудники агентства по оборонным закупкам Швеции прибыли на Украину

Сотрудники агентства по оборонным закупкам Швеции прибыли на Украину - 16.01.2025, ПРАЙМ

Сотрудники агентства по оборонным закупкам Швеции прибыли на Украину

Представители агентства по оборонным закупкам Швеции уже находятся на Украине, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на шведского министра обороны Пола... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:08+0300

2025-01-16T10:08+0300

2025-01-16T10:09+0300

политика

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Представители агентства по оборонным закупкам Швеции уже находятся на Украине, сообщает издание Kyiv Independent со ссылкой на шведского министра обороны Пола Йонсона. "Представители... агентства по оборонным закупкам Швеции уже находятся на местах на Украине", - говорится в статье. Йонсон также указал на то, что Стокгольм не исключает обучение украинских военных на территории Украины. Министр добавил, что в Европе ведутся дискуссии по этому вопросу. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250109/shvetsiya-854088851.html

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