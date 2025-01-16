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"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России
Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:43+0300
2025-01-16T11:43+0300
политика
швеция
россия
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest."Будучи самой новой страной-участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — отмечается в публикации.Согласно автору материала, шведская армия приобрела 44 новых немецких танка Leopard 2A8 и продолжает модернизацию своей бронетехники, чтобы быть подготовленной к боевым действиям с Россией.Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран альянса, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и считает это милитаризацией континента. В Москве подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с НАТО, но только при условии взаимного уважения и отказа от милитаризации.
https://1prime.ru/20250109/shvetsiya-854088851.html
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швеция, россия
Политика, ШВЕЦИЯ, РОССИЯ
11:43 16.01.2025
 
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России

National Interest: Швеция готовится к войне с Россией

© fotolia.com / byggarn.seФлаг Швеции
Флаг Швеции - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© fotolia.com / byggarn.se
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest.
"Будучи самой новой страной-участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — отмечается в публикации.
Согласно автору материала, шведская армия приобрела 44 новых немецких танка Leopard 2A8 и продолжает модернизацию своей бронетехники, чтобы быть подготовленной к боевым действиям с Россией.
Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран альянса, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и считает это милитаризацией континента. В Москве подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с НАТО, но только при условии взаимного уважения и отказа от милитаризации.
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