https://1prime.ru/20250116/shvetsiya-854242211.html
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России
Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:43+0300
2025-01-16T11:43+0300
2025-01-16T11:43+0300
политика
швеция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest."Будучи самой новой страной-участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — отмечается в публикации.Согласно автору материала, шведская армия приобрела 44 новых немецких танка Leopard 2A8 и продолжает модернизацию своей бронетехники, чтобы быть подготовленной к боевым действиям с Россией.Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран альянса, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и считает это милитаризацией континента. В Москве подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с НАТО, но только при условии взаимного уважения и отказа от милитаризации.
https://1prime.ru/20250109/shvetsiya-854088851.html
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5d713ee7e8ece91c0f442f88058326f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, россия
"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России
National Interest: Швеция готовится к войне с Россией
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ.
Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится
в материале издания National Interest.
"Будучи самой новой страной-участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — отмечается в публикации.
Согласно автору материала, шведская армия приобрела 44 новых немецких танка Leopard 2A8 и продолжает модернизацию своей бронетехники, чтобы быть подготовленной к боевым действиям с Россией.
Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран альянса, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и считает это милитаризацией континента. В Москве подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с НАТО, но только при условии взаимного уважения и отказа от милитаризации.
Швеция закупит танки Leopard 2 на 1,9 миллиарда долларов