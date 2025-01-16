https://1prime.ru/20250116/shvetsiya-854242211.html

"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России

"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Швеция готовится". Стало известно о дерзком плане НАТО против России

Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T11:43+0300

2025-01-16T11:43+0300

2025-01-16T11:43+0300

политика

швеция

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76413/11/764131183_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4ef81721089e23d71c5035c1740a9130.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Швеция готовится к возможной войне с Россией, укрепляя свою армию, говорится в материале издания National Interest."Будучи самой новой страной-участницей НАТО, Швеция готовится к потенциальной войне", — отмечается в публикации.Согласно автору материала, шведская армия приобрела 44 новых немецких танка Leopard 2A8 и продолжает модернизацию своей бронетехники, чтобы быть подготовленной к боевым действиям с Россией.Россия неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран альянса, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Россия также выражает обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ и считает это милитаризацией континента. В Москве подчеркивали, что российская сторона готова к диалогу с НАТО, но только при условии взаимного уважения и отказа от милитаризации.

https://1prime.ru/20250109/shvetsiya-854088851.html

швеция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швеция, россия