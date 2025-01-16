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Задержаны еще двое фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова в Москве

Задержаны еще двое фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова в Москве - 16.01.2025, ПРАЙМ

Задержаны еще двое фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова в Москве

В рамках расследования уголовного дела об убийстве в Москве начальника войск РХБЗ -генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны еще двое фигурантов, сообщила... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:10+0300

2025-01-16T14:10+0300

2025-01-16T14:10+0300

происшествия

следственный комитет

терроризм

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. В рамках расследования уголовного дела об убийстве в Москве начальника войск РХБЗ -генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны еще двое фигурантов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она напомнила, что по горячим следам установили исполнителя теракта - Ахмаджона Курбонова. По данным следствия, 17 декабря 2024 года,, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда, Курбонов дистанционно привел в действие находившееся на установленном им самокате взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате полученных ранений военнослужащие погибли. "В настоящее время установлена причастность к совершению теракта Батухана Точиева и Рамазана Падиева", - уточнила Петренко.Как отмечается, Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, арендовали через интернет для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, где он должен был укрыться после теракта. Деньги для оплаты аренды куратор неоднократно переводил Точиеву, а Падиев лично ездил в хостел, произвел оплату и снял на видео интерьер помещения и внешнюю обстановку, а затем в одном из столичных торговых центров передал Курбонову ключи от комнаты. Затем Точиев оплачивал продление аренды. После теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес этой комнаты и для ориентировки передал сделанную Падиевым видеозапись. Когда Курбонов ехал в убежище, его задержали полицейские.Петренко добавила, что с учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны.По данным Следственного комитета, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

https://1prime.ru/20241219/kirillov-853717763.html

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следственный комитет, терроризм