Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250116/soglashenie-854242749.html
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:02+0300
2025-01-16T12:02+0300
политика
израиль
хамас
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с посредниками."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения", — говорится в сообщении.Также отмечается, что ХАМАС отказался от согласованных договоренностей и пытается оказывать давление в последний момент, вмешиваясь в достижение соглашения.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не будет проводить заседание правительства и военно-политического кабинета, чтобы утвердить соглашение, пока не будет подтверждено, что ХАМАС согласен с деталями соглашения.Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://1prime.ru/20250114/sdelka-854184612.html
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
израиль, хамас, сделка
Политика, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, сделка
12:02 16.01.2025
 
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС

Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с посредниками.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ХАМАС отказался от согласованных договоренностей и пытается оказывать давление в последний момент, вмешиваясь в достижение соглашения.
В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не будет проводить заседание правительства и военно-политического кабинета, чтобы утвердить соглашение, пока не будет подтверждено, что ХАМАС согласен с деталями соглашения.
Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ
14 января, 14:11
 
ПолитикаИЗРАИЛЬХАМАСсделка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала