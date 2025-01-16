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Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС

Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ

Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:02+0300

2025-01-16T12:02+0300

2025-01-16T12:02+0300

политика

израиль

хамас

сделка

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с посредниками."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения", — говорится в сообщении.Также отмечается, что ХАМАС отказался от согласованных договоренностей и пытается оказывать давление в последний момент, вмешиваясь в достижение соглашения.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не будет проводить заседание правительства и военно-политического кабинета, чтобы утвердить соглашение, пока не будет подтверждено, что ХАМАС согласен с деталями соглашения.Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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израиль, хамас, сделка