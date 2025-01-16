https://1prime.ru/20250116/soglashenie-854242749.html
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС - 16.01.2025, ПРАЙМ
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:02+0300
2025-01-16T12:02+0300
2025-01-16T12:02+0300
политика
израиль
хамас
сделка
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d888bb174f61445a498165c8caff2cf.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с посредниками."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения", — говорится в сообщении.Также отмечается, что ХАМАС отказался от согласованных договоренностей и пытается оказывать давление в последний момент, вмешиваясь в достижение соглашения.В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не будет проводить заседание правительства и военно-политического кабинета, чтобы утвердить соглашение, пока не будет подтверждено, что ХАМАС согласен с деталями соглашения.Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://1prime.ru/20250114/sdelka-854184612.html
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/57/842205762_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_cc205c05408f8283b0dafd553fc4c8d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, хамас, сделка
Политика, ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, сделка
Израиль обозначил условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий соглашения по сектору Газа, которое было согласовано с посредниками.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ХАМАС отказался от согласованных договоренностей и пытается оказывать давление в последний момент, вмешиваясь в достижение соглашения.
В офисе Нетаньяху подчеркнули, что Израиль не будет проводить заседание правительства и военно-политического кабинета, чтобы утвердить соглашение, пока не будет подтверждено, что ХАМАС согласен с деталями соглашения.
Ранее МИД России призвал конфликтующие стороны прекратить боевые действия. Как отмечают в Москве, урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы, которая предусматривает учреждение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
ХАМАС приняло условия проекта сделки по прекращению огня, пишут СМИ