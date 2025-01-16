Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250116/sotrudnichestvo-854265633.html
В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным
В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным - 16.01.2025, ПРАЙМ
В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным
Для Гренландии нецелесообразно отказываться от сотрудничества с РФ, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости депутат... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T22:25+0300
2025-01-16T22:25+0300
политика
гренландия
арктика
оон
россия
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/83924/43/839244330_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42a254e3ebbe2cc42cab5131343009f.jpg
НУУК (Гренландия), 16 янв - ПРАЙМ. Для Гренландии нецелесообразно отказываться от сотрудничества с РФ, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг. "Что ж, мы хотим быть членами ООН, можете ли вы быть таким и сказать постоянному члену Совета безопасности: "Я не хочу с вами работать?" Это не имеет смысла", — сказал он и добавил, что Гренландия всегда сотрудничала с коренными народами Арктики, в том числе с русскими. В понедельник в ходе пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров признает глобальную роль РФ, но выступает против действий Москвы на Украине.
https://1prime.ru/20250113/zelenskiy-854160793.html
гренландия
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83924/43/839244330_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d47c9143c2afa65793de61ecb604456.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гренландия, арктика, оон, россия, сотрудничество
Политика, Гренландия, АРКТИКА, ООН, РОССИЯ, сотрудничество
22:25 16.01.2025
 
В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным

Экс-глава МИД Гренландии считает отказ от сотрудничества с РФ нецелесообразным

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НУУК (Гренландия), 16 янв - ПРАЙМ. Для Гренландии нецелесообразно отказываться от сотрудничества с РФ, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг.
"Что ж, мы хотим быть членами ООН, можете ли вы быть таким и сказать постоянному члену Совета безопасности: "Я не хочу с вами работать?" Это не имеет смысла", — сказал он и добавил, что Гренландия всегда сотрудничала с коренными народами Арктики, в том числе с русскими.
В понедельник в ходе пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров признает глобальную роль РФ, но выступает против действий Москвы на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии
13 января, 16:06
 
ПолитикаГренландияАРКТИКАООНРОССИЯсотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала