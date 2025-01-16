https://1prime.ru/20250116/sotrudnichestvo-854265633.html

В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным

В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Гренландии считают отказ от сотрудничества с Россией нецелесообразным

Для Гренландии нецелесообразно отказываться от сотрудничества с РФ, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости депутат... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T22:25+0300

2025-01-16T22:25+0300

2025-01-16T22:25+0300

политика

гренландия

арктика

оон

россия

сотрудничество

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НУУК (Гренландия), 16 янв - ПРАЙМ. Для Гренландии нецелесообразно отказываться от сотрудничества с РФ, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова (до 2021 года) Пеле Броберг. "Что ж, мы хотим быть членами ООН, можете ли вы быть таким и сказать постоянному члену Совета безопасности: "Я не хочу с вами работать?" Это не имеет смысла", — сказал он и добавил, что Гренландия всегда сотрудничала с коренными народами Арктики, в том числе с русскими. В понедельник в ходе пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров признает глобальную роль РФ, но выступает против действий Москвы на Украине.

https://1prime.ru/20250113/zelenskiy-854160793.html

гренландия

арктика

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гренландия, арктика, оон, россия, сотрудничество