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В "Дом.РФ" сочли полезным "очищение" стройотрасли от слабых игроков

В "Дом.РФ" сочли полезным "очищение" стройотрасли от слабых игроков - 16.01.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" сочли полезным "очищение" стройотрасли от слабых игроков

Возможное банкротство некоторых девелоперов в 2025 году может пойти на пользу всей строительной отрасли, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ"... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T11:18+0300

2025-01-16T11:18+0300

2025-01-16T11:18+0300

дом.рф

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Возможное банкротство некоторых девелоперов в 2025 году может пойти на пользу всей строительной отрасли, заявил руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ. По его словам, сейчас в России есть ряд застройщиков, которые из-за непродуманной финансовой политики находятся в более уязвимом положении, чем отрасль в целом. Гольдберг предположил, что в 2025 году возможен ряд банкротств девелоперов, но к никакой опасности с точки зрения достройки проектов это не приведет, так как завершать строительство будут другие. "В целом, с нашей точки зрения, это не плохо, потому что "процесс очищения" отрасли от уязвимых и слабых игроков в принципе это нормальный рыночный процесс, который только пойдет на пользу всей отрасли в целом", - сказал он. Глава аналитического центра добавил, что в 2025 году статистические показатели по продажам будут не высоки, но есть очень большой задел, который застройщики по продажам сделали в 2023-2024 году. Также Гольдберг исключил значимые проблемы в 2026 году. Однако, по его словам, трудности могут появиться в 2027 году или в конце 2026 года, если никаких дополнительных мер поддержки не будет принято и одновременно ключевая ставка сохранится на уровне около 20%.

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дом.рф, недвижимость