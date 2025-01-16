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В США опасаются кризиса и рекордного повышения налогов в 2025 году

В США опасаются кризиса и рекордного повышения налогов в 2025 году - 16.01.2025, ПРАЙМ

В США опасаются кризиса и рекордного повышения налогов в 2025 году

США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T19:22+0300

2025-01-16T19:22+0300

2025-01-16T19:36+0300

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ВАШИНГТОН, 16 янв – ПРАЙМ. США могут столкнуться с экономическим кризисом и самым масштабным повышением налогов в истории, если конгресс не предпримет срочные меры, заявил в четверг кандидат на пост министра финансов страны Скотт Бессент. "Федеральное правительство имеет серьёзные проблемы с расходами, что привело к дефицитам, которые в среднем составляют рекордные 7% ВВП за последние четыре года. Мы должны навести порядок в финансах, сократить необязательные расходы, которые увеличились на 40% за этот период, и отдать приоритет инвестициям, способствующим экономическому росту, вместо неэффективных трат, усиливающих инфляцию", – подчеркнул Бессент. Он предупредил, что если ситуация не изменится, американцы столкнутся с налоговым ростом на 4 триллиона долларов. "Это будет крупнейшее повышение налогов в истории страны, и его последствия окажутся разрушительными", – добавил он.Бессент также отметил, что исторически доходы федерального правительства составляли около 17-17,5% от ВВП, а расходы лишь немного превышали этот уровень, создавая управляемый дефицит в 3,5%. "Сегодня же расходы составляют 24-25% ВВП, что является беспрецедентным в условиях отсутствия войны или рецессии", – подчеркнул он.Кандидат назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. "Мы никогда не сталкивались с таким уровнем дефицита бюджета в мирное время, и это вызывает серьезные опасения", – добавил он.

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