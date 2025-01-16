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Стармер заявил о полноценной роли Британии в любых переговорах по Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Стармер заявил о полноценной роли Британии в любых переговорах по Украине
Стармер заявил о полноценной роли Британии в любых переговорах по Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ
Стармер заявил о полноценной роли Британии в любых переговорах по Украине
Британский премьер-министр Кир Стармер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Лондон будет играть полноценную роль в любых мирных переговорах по Украине, в... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T23:21+0300
2025-01-16T23:25+0300
политика
великобритания
украина
франция
поддержка украины
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Лондон будет играть полноценную роль в любых мирных переговорах по Украине, в том числе и путем развертывания там британских войск для поддержания мира. Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском кабмине сообщало, что лидеры Британии и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. По данным источников, Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. "Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины", — сказал Стармер, отвечая на соответствующий вопрос. В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля 2024 года Макрон заявлял, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". На встрече с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по Североатлантическому альянсу, включая ФРГ, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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великобритания, украина, франция, поддержка украины
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, поддержка Украины
23:21 16.01.2025 (обновлено: 23:25 16.01.2025)
 
Стармер заявил о полноценной роли Британии в любых переговорах по Украине

Стармер: Британия будет играть полноценную роль в любых переговорах по Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил в интервью телеканалу Sky News, что Лондон будет играть полноценную роль в любых мирных переговорах по Украине, в том числе и путем развертывания там британских войск для поддержания мира.
Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники в британском кабмине сообщало, что лидеры Британии и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. По данным источников, Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
"Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины", — сказал Стармер, отвечая на соответствующий вопрос.
В декабре Туск заявил Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля 2024 года Макрон заявлял, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". На встрече с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Парижа "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по Североатлантическому альянсу, включая ФРГ, а также политических сил в самой Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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