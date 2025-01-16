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"Открытие" и Саровбизнесбанк исключили из системы страхования вкладов
"Открытие" и Саровбизнесбанк исключили из системы страхования вкладов - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Открытие" и Саровбизнесбанк исключили из системы страхования вкладов
Банки "Открытие" и Саровбизнесбанк исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов в связи с присоединением к БМ-Банку, сообщило Агентство... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:58+0300
2025-01-16T19:58+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Банки "Открытие" и Саровбизнесбанк исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов в связи с присоединением к БМ-Банку, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Кредитные организации акционерное общество "Саровбизнесбанк" (АО "Саровбизнесбанк") (Нижегородская область, г. Саров, номер 31 по реестру банков, номер 2048 по КГРКО) и публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ПАО Банк "ФК Открытие") (г. Москва, номер 498 по реестру банков, номер 2209 по КГРКО) исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале. Правопреемником прекративших деятельность юридических лиц, как отмечается в сообщении, является БМ-Банк. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С 2023 года банк начал активно переводить клиентов "Открытия". В октябре 2024 года сообщалось об утверждении ВТБ договора о присоединении Саровбизнесбанка и банка "Открытие" к БМ-Банку. Как сообщали РИА Новости в ВТБ в начале декабря, ожидалось, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку в январе 2025 года. А присоединение к ВТБ объединенного БМ-Банка, которое планировалось на май 2025 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок.
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РОССИЯ, Банки, АСВ, банк Открытие
"Открытие" и Саровбизнесбанк исключили из системы страхования вкладов
АСВ: "Открытие" и Саровбизнесбанк исключили из системы страхования вкладов
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Банки "Открытие" и Саровбизнесбанк исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов в связи с присоединением к БМ-Банку, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Кредитные организации акционерное общество "Саровбизнесбанк" (АО "Саровбизнесбанк") (Нижегородская область, г. Саров, номер 31 по реестру банков, номер 2048 по КГРКО) и публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (ПАО Банк "ФК Открытие") (г. Москва, номер 498 по реестру банков, номер 2209 по КГРКО) исключены из реестра банков – участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении их деятельности путем реорганизации в форме присоединения", - говорится в сообщении агентства в его Telegram-канале.
Правопреемником прекративших деятельность юридических лиц, как отмечается в сообщении, является БМ-Банк.
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С 2023 года банк начал активно переводить клиентов "Открытия". В октябре 2024 года сообщалось об утверждении ВТБ договора о присоединении Саровбизнесбанка и банка "Открытие" к БМ-Банку. Как сообщали РИА Новости в ВТБ в начале декабря, ожидалось, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку в январе 2025 года. А присоединение к ВТБ объединенного БМ-Банка, которое планировалось на май 2025 года, скорее всего, будет перенесено на более поздний срок.
Росбанк исключили из списка банков - участников системы страхования вкладов